Общество

сегодня, 09:21

Подрядчик оставил чиновников без оценки состояния межконфессиональных отношений

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#поставка #аукцион
Подрядчик оставил чиновников без оценки состояния межконфессиональных отношений

Компания в срок не исполнила взятые на себя по контракту обязательства.

Комиссией Липецкого УФАС России была проведена проверка документов и сведений об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного с ООО «Абсолют». Ранее заказчик, одно из управлений администрации Липецкой области, провело тендер на услуги по организации и проведению социологического исследования об оценке населением межнациональных и межконфессиональных отношений. Победителем аукциона признано ООО «Абсолют». Компания должна была выполнить работу до 25 декабря 2020 года. Однако компания 30 декабря направила заказчику сообщение, в котором указало, что завершение работ по контракту возможно только в пределах января 2021 года, в связи с личными и деловыми обстоятельствами.

- Вместе с тем, ООО «Абсолют» не приступило к оказанию услуг и не предоставило заказчику предусмотренные материалы по результатам оказания услуг, в связи с чем последним 10 февраля 2021 года принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Рассмотрев представленную информацию и документы, оценив приведенные заказчиком доводы, Комиссия Липецкого УФАС России пришла к выводу о наличии в рассматриваемом случае оснований для включения сведений об исполнителе в реестр недобросовестных поставщиков, - указано в сообщении УФАС Липецкой области.


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#поставка #аукцион

Комментарии (1)

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Блин горелый

18 минут назад
Не иначе, очередной конкурс выиграла фирма с отрицательным по численности, да и по сути, штатом!
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