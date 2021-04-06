Доброе утро, Липецк!

На календаре вторник, 6 апреля. Сегодня липчане смогут поделиться с городским архивом семейными реликвиями, оценить строительные планы по территории Липецка, а также узнать тонкости диспансеризации.

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем будет от +11 до +13 градусов. День 6 апреля стал самым теплым в Липецке в 1986 году, тогда в городе было +19 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1931 году – 10 градусов мороза.Возобновлена работа маршрута №323А. Автобусы будут идти по укороченной схемой движения: «3 участок – Площадь Клименкова». Согласно ей, от остановки «3 участок» первый рейс маршрута будет отправляться в 06:30, от «Площади Клименкова» - в 06:41. На остановке «Площадь Клименкова» будет предусмотрена возможность бесплатной пересадки с маршрута №323А в автобусы №323 и №378.YouTube-блогер Дарья делится рецептом настоящего украинского борща.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.В городском архиве в рамках акции «Сохранить память» от липчан ждут сведений об их родственниках — бойцах фронтах и тружеников тыла. Архивариусы принимают документы, награды, биографии. Реликвии военных лет не только будут бережно хранить, но и использовать в качестве иллюстративного материала на уроках мужества и истории Великой Отечественной войны, которые специалисты регулярно проводят для школьников и студентов. Дополнительную информацию об акции «Сохрани память» можно получить по телефону 23-97-05.С 6 апреля липчане смогут познакомиться со строительными проектами, которые вынесли на общественные обсуждения. Так, владелец строения №54 на улице Катукова хочет реконструировать автосервис под здание общепита, собственник дома №50А на улице Космонавтов – под магазин. Есть запрос на использование земельного участка №4/1 на улице Плеханова под размещение дизельной подстанции.В 2021 году диспансеризацию могут пройти липчане следующих годов рождения: 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 2000, 2003, а также все граждане старше 40 лет. Гражданин проходит профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию в медицинской организации, в которой он получает первичную медико-санитарную помощь. Начинать надо со своей поликлиники, куда вы прикреплены. Для экономии времени пациентов в поликлиниках созданы отделения и кабинеты профилактики, специально для проведения диспансеризации выделено время для лабораторного и инструментального обследования.Этим вопросом задался житель региона Павел и стал, пожалуй, самым популярным YouTube-блогером Липецкой области в сфере строительства. Павел в своих роликах показывает, как строит частный дом, решает неожиданные задачи, терпит нападения проснувшихся ос и кладет кирпичи под присмотром бездомной кошечки.