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«Космическая неделя» в эфире Ретро FM к юбилею полёта Гагарина
С 5 по 12 апреля «Ретро FM» отмечает 60-летие легендарного полёта первого космонавта планеты Юрия Гагарина традиционной «Космической неделей». Многомиллионную аудиторию главной ностальгической радиостанции страны ждут встречи со знаменитыми покорителями космоса и фантастические подарки.
В студию «Ретро FM» придёт начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, Герой Российской Федерации Павел Власов и Герои Советского Союза и Российской Федерации, прославленные лётчики-космонавты Виктор Савиных, Александр Лазуткин, Елена Серова, Алексей Овчинин и Олег Скрипочка. Почётные гости ответят на вопросы слушателей и расскажут самые интересные подробности о подготовке к полётам, жизни и работе на борту орбитальных станций «МИР», «Салют», МКС и о том, как в действительности выглядит Земля в иллюминаторе, и снится ли членам экипажа та самая «трава у дома».
В этом году эти эксклюзивные интервью можно будет не только услышать, но и увидеть — на страницах радиостанции в социальных сетях и в эфире нового телеканала «Первый Космический», генеральным информационным партнёром которого является «Ретро FM».
«Космическая неделя» — большой ежегодный проект «Ретро FM», посвященный самым ярким страницам истории освоения внеземного пространства и главным достижениям нашей страны в этой области. В 2021 году акция пройдёт уже в одиннадцатый раз.
На сайте lipetsk.retrofm.ru можно найти полную информацию о «Космической неделе», архивные материалы разных лет и интервью с легендарными космонавтами, среди которых Алексей Леонов, Георгий Гречко, Светлана Савицкая, Владимир Джанибеков, Сергей Крикалёв и многие другие.
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