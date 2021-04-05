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Липецкая вечЁрка: борьба за липчан, раскол в местном отделении ЛДПР и асы репетируют воздушный парад Победы
Сегодня, 5 апреля, жильцы дома № 1б по улице Замятина отстояли право выбора управляющей компании, из местного отделения ЛДПР вышли сразу 25 человек, а липецкие асы начали репетиции воздушного парада Победы.
Кстати, минстрой России опубликовал «Индекс качества городской среды городов Российской Федерации за 2020 год». Липецк занял 13-е место.
В региональном отделении ЛДПР случился раскол. Сразу 25 либерал-демократов написали заявления о выходе из партии. Вышедшие уверяют, что хотели участвовать в предстоящих выборах депутатов облсовета и Госдумы, однако куратор партии в Госдуме Никита Березин заговорил о финансовой цене получения мандатов.
Никита Березин опроверг финансовую подоплеку конфликта, заявив, что написавшие заявление, предали интересы партии.
Липецкие асы начали подготовку к параду Победы. Сегодня на полигоне «Алабино» прошла первая тренировка. 9 мая липчане традиционно будут участвовать в самой зрелищной, заключительной части парада. В небе над Красной площадью пролетят 76 самолетов и вертолетов, которые поднимутся с аэродромов в Московской, Тверской, Липецкой, Саратовской и других областей.
А с полетами гражданских самолетов пока все не так как хотелось бы. На платформе change.org набирает подписи петиция «Отмените ограничения на вылеты в Турцию из 13 новых регионов!». Аэропорт «Липецк», как и еще воздушные гавани 12-ти городов страны, открыли для полетов за границу, но рейсов в одну из самых популярных у российских туристов стран — Турцию, не будет.
— Позор тем недоумкам кто собирает подписи… предатели!!! забыли про погибшего лётчика Пешкова? Как вы можете, земляки??? — напомнил Правдоруб.
— Хватит завозить заморские инфекции из-за рубежа. Как просили не выезжать, когда коронавирус на курортах заграничных выявили. Но вам все равно. А теперь вся страна, весь народ страдает. За новыми приключениями езжайте самостоятельно, а нам (подарки) не везите, — возмутилась Липчанка.
— Да какой нормальный человек в здравом уме полетит из Липецка, когда Москва под боком и билет в Стамбул из Москвы стоит в три раза дешевле? — высказал альтернативное мнение Житель.
И еще по поводу праздников. Ближайший — 60-летие первого полета человека в космос. К 12 апреля в Липецке пообещали отреставрировать памятник Юрию Гагарину на одноименной улице. А еще событию космического масштаба решили в этом году посвятить «Библионочь», которая пройдет 24 апреля.
— Спасибо СССР, что оставили то чем можно гордиться и вспоминать эту гордость десятилетиями. Во времена рывков и прорывов гордиться можно только победами Советского Союза и его народа, — написал Липчанин.