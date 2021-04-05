Паводок разрушил пешеходную переправу в Данкове

Падение уровня воды в реке Дон обнажило то, что осталось от переправы

Уровень воды, поднявшийся 1-2 апреля на три метра в реке Дон в черте Данкова, спал. Переправа, сооружённая для пешеходов неподалеку от разобранного на реконструкцию моста, оказалась разрушенной.



Но накануне глава администрации Данковского района Валерий Фалеев сообщил, что как только спадет уровень воды, специалисты ООО "СПМК-22" приступят к восстановлению переправы.

