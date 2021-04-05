Общество

сегодня, 16:43

Паводок разрушил пешеходную переправу в Данкове

4 520
#паводок
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Паводок разрушил пешеходную переправу в Данкове

Падение уровня воды в реке Дон обнажило то, что осталось от переправы

Уровень воды, поднявшийся 1-2 апреля на три метра в реке Дон в черте Данкова, спал. Переправа, сооружённая для пешеходов неподалеку от разобранного на реконструкцию моста, оказалась разрушенной.

Но накануне глава администрации Данковского района Валерий Фалеев сообщил, что как только спадет уровень воды, специалисты ООО "СПМК-22" приступят к восстановлению переправы.
4 520
#паводок
1

Комментарии (4)

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цирк

24 минуты назад
где был за свою ,,жизнь,, фалеев, все выглядит, как эта переправа-142 проц
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Сергей V

53 минуты назад
Плохому танцору и ноги мешают или башмаки! Дожили, простую переправу для бабушек сделать не могут :-((
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ГМэр Данкова

сегодня, 16:50
Срочно перенести крымский мост на пешеходную переправу в Данкове
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Перевод

сегодня, 16:49
Теперь только вплавь... Сезон купальный открыт !! )
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