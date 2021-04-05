В России
сегодня, 16:05
В России ужесточили наказание за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов
Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма и публичное оскорбление ветеранов.
Соответствующий закон о внесении изменений в статью 354 УК РФ был принят Госдумой 17 марта, одобрен Советом Федерации 31 марта, подписан главой государства Владимиром Путиным и опубликован на официальном портале правовой информации 5 апреля.
Теперь согласно документу за осквернение символов воинской славы и памяти защитников Отечества или за публичное унижение ветеранов теперь смогут осудить на срок до 3 лет колонии или назначить штраф до 3 млн рублей, - передает "Интерфакс".
Если преступление совершено группой лиц, в том числе по предварительному сговору, либо через СМИ и интернет, то штраф составит от 2 до 5 млн рублей, а срок лишения свободы - до 5 лет.
Наказание, предусмотренное за публичное отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, за распространение заведомо ложных сведений о роли СССР во Второй мировой войне, в частности и о ветеранах, — до 3 лет колонии или штраф до 3 млн рублей.
Поводом к принятию этого законопроекта послужило громкое дело об оскорблении ветерана ВОВ Игната Артёменко со стороны оппозиционера и блогера Алексея Навального. В в одном из своих роликов он назвал Артёменко предателем. На это обратили внимание правоохранительные органы, и в начале февраля состоялось первое заседание суда по делу о клевете. В ходе слушания Навальный отказался признать вину. На втором заседании прокурор призвал суд признать блогера виновным и взыскать с него почти миллион рублей. В итоге 20 февраля блогер был оштрафован на 850 тысяч рублей, - передает Life.ru.
Соответствующий закон о внесении изменений в статью 354 УК РФ был принят Госдумой 17 марта, одобрен Советом Федерации 31 марта, подписан главой государства Владимиром Путиным и опубликован на официальном портале правовой информации 5 апреля.
Теперь согласно документу за осквернение символов воинской славы и памяти защитников Отечества или за публичное унижение ветеранов теперь смогут осудить на срок до 3 лет колонии или назначить штраф до 3 млн рублей, - передает "Интерфакс".
Если преступление совершено группой лиц, в том числе по предварительному сговору, либо через СМИ и интернет, то штраф составит от 2 до 5 млн рублей, а срок лишения свободы - до 5 лет.
Наказание, предусмотренное за публичное отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, за распространение заведомо ложных сведений о роли СССР во Второй мировой войне, в частности и о ветеранах, — до 3 лет колонии или штраф до 3 млн рублей.
Поводом к принятию этого законопроекта послужило громкое дело об оскорблении ветерана ВОВ Игната Артёменко со стороны оппозиционера и блогера Алексея Навального. В в одном из своих роликов он назвал Артёменко предателем. На это обратили внимание правоохранительные органы, и в начале февраля состоялось первое заседание суда по делу о клевете. В ходе слушания Навальный отказался признать вину. На втором заседании прокурор призвал суд признать блогера виновным и взыскать с него почти миллион рублей. В итоге 20 февраля блогер был оштрафован на 850 тысяч рублей, - передает Life.ru.