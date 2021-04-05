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Эксперт Минобороны назвал наиболее распространенные противопоказания для службы
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Количество граждан призывного возраста, не имеющих противопоказаний для службы в армии, выросло с 67,7% в 2010 году до 78%, сообщил в интервью «Известиям» главный военно-врачебный эксперт Минобороны полковник медицинской службы Андрей Дацко.
«Только у 22% призывников есть противопоказания для службы в армии», — рассказал он.
По словам Андрея Дацко, наиболее распространенные причины, по которым молодых людей признают ограниченно годными — болезни костно-мышечной системы (в основном, сколиозы и плоскостопие), на втором месте болезни системы кровообращения (чаще всего, нарушение сердечного ритма, гораздо реже врожденные пороки сердца), на третьем месте болезни нервной системы.
«В последние годы все чаще призывников освобождают от службы из-за слабого зрения. Эта причина вышла на четвертое место», — добавил начальник Главного центра военно-врачебной экспертизы.
Он также рассказал, что сейчас мало призывников с сильным недостатком веса.
«Более того, появился обратный угрожающий фактор: увлечение фастфудом и малоподвижный образ жизни приводит к ожирению у многих молодых людей», — рассказал Андрей Дацко.
По словам главного военно-врачебного эксперта, в прошлом году ужесточились требования по состоянию здоровья как призывников, так и военнослужащих. Изменения касаются болезней системы кровообращения, болезней нервной системы, туберкулеза.
«До прошлого года ребята, которые когда-то переболели туберкулезом и закончили период наблюдения, подлежали призыву на военную службу с небольшими ограничениями. Но мы пришли к тому, что даже в этом случае воинские коллективы нельзя подвергать риску. Поэтому, наверное, к сожалению для многих молодых людей, после перенесенного когда-либо туберкулеза служить нельзя», — сообщил Андрей Дацко.
«Только у 22% призывников есть противопоказания для службы в армии», — рассказал он.
По словам Андрея Дацко, наиболее распространенные причины, по которым молодых людей признают ограниченно годными — болезни костно-мышечной системы (в основном, сколиозы и плоскостопие), на втором месте болезни системы кровообращения (чаще всего, нарушение сердечного ритма, гораздо реже врожденные пороки сердца), на третьем месте болезни нервной системы.
«В последние годы все чаще призывников освобождают от службы из-за слабого зрения. Эта причина вышла на четвертое место», — добавил начальник Главного центра военно-врачебной экспертизы.
Он также рассказал, что сейчас мало призывников с сильным недостатком веса.
«Более того, появился обратный угрожающий фактор: увлечение фастфудом и малоподвижный образ жизни приводит к ожирению у многих молодых людей», — рассказал Андрей Дацко.
По словам главного военно-врачебного эксперта, в прошлом году ужесточились требования по состоянию здоровья как призывников, так и военнослужащих. Изменения касаются болезней системы кровообращения, болезней нервной системы, туберкулеза.
«До прошлого года ребята, которые когда-то переболели туберкулезом и закончили период наблюдения, подлежали призыву на военную службу с небольшими ограничениями. Но мы пришли к тому, что даже в этом случае воинские коллективы нельзя подвергать риску. Поэтому, наверное, к сожалению для многих молодых людей, после перенесенного когда-либо туберкулеза служить нельзя», — сообщил Андрей Дацко.
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