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Севастополь стал лидером по приросту численности населения в РФ
Согласно данным Росстата, общий прирост численности населения наблюдался в 21 регионе за последние несколько лет.
В 2018-2020 годах общий прирост численности населения наблюдался в 21 российском регионе, а лидером в процентном отношении стал Севастополь.
В целом население России в 2018—2020 годах уменьшилось на 711 тысяч человек или на 0,5% от общей численности.
В числе лидеров по приросту численности населения стали Севастополь (рост на 16,8%), Ингушетия (5,6%) и Ленинградская область (4,3%).
При этом самый существенный спад прироста численности населения отмечен в Тамбовской и Магаданской областях, - гласят результаты исследования РИА Новости.
В целом показатели естественного и миграционного движения населения в регионах в 2018-2020 годах свидетельствуют о сложной демографической ситуации, вызванной естественной убылью населения, которая не компенсировалась за счет иммигрантов. Зафиксировано снижение рождаемости при росте смертности населения, а также сокращение притока мигрантов.
Ухудшила демографическую ситуацию в стране пандемия коронавируса в 2020 году. Эпидемия, с одной стороны, обусловила прирост смертности, а с другой — привела к существенному ослаблению миграционных потоков из-за введенных ограничений.
По сравнению с 2019 годом убыль населения в 2020 году выросла в 18 раз, - гласят данные исследования. При этом смертность выросла на 18%. В региональном разрезе диапазон значений показателя варьируется от 16,8% в Севастополе до 0,1% в Бурятии, при среднем значении по этой группе регионов в 2,8%.
Более чем на 3,5 % численность населения выросла в 4-х регионах, умеренный рост в диапазоне 3,5-1,5% выявлен в 9 субъектах, в пределах 1,5-0,5% выросло население в 5 регионах, практически не изменилось (рост менее 0,5%) — в 3 регионах.
Наибольший общий прирост жителей в количественном выражении наблюдался в Подмосковье (206,9 тысячи человек), Москве (148,8 тысячи человек), Краснодарском крае (83,7 тысячи человек), минимальный — на Чукотке (220 человек).
За последние 3 года миграционный прирост населения наблюдался в 31 регионе. Больше всего мигрантов - в Подмосковье (266,9 тысячи человек), а меньеш всего — на Чукотке (200 человек).
Естественный прирост населения зафиксировали в 17 субъектах РФ, максимальный естественный прирост — в Дагестане (91,2 тысячи человек), а минимальный — в Чукотском автономном округе (200 человек).
Эксперты считают, что сохраняются тенденции роста населенности столичных и экономически развитых регионов России с высоким уровнем жизни, активно развивающихся регионов Кавказа и Крыма, а также национальных республик с традиционно высоким уровнем рождаемости.
При этом в марте текущего года отмечено увеличение рождаемости в целом по стране по сравнению с мартом прошлого года, - заявила ранее вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, прирост зафиксирован в 75 регионах, а в 38 регионах этот показатель превысил средний уровень по стране, - пишет "Российская газета".
В целом население России в 2018—2020 годах уменьшилось на 711 тысяч человек или на 0,5% от общей численности.
В числе лидеров по приросту численности населения стали Севастополь (рост на 16,8%), Ингушетия (5,6%) и Ленинградская область (4,3%).
При этом самый существенный спад прироста численности населения отмечен в Тамбовской и Магаданской областях, - гласят результаты исследования РИА Новости.
В целом показатели естественного и миграционного движения населения в регионах в 2018-2020 годах свидетельствуют о сложной демографической ситуации, вызванной естественной убылью населения, которая не компенсировалась за счет иммигрантов. Зафиксировано снижение рождаемости при росте смертности населения, а также сокращение притока мигрантов.
Ухудшила демографическую ситуацию в стране пандемия коронавируса в 2020 году. Эпидемия, с одной стороны, обусловила прирост смертности, а с другой — привела к существенному ослаблению миграционных потоков из-за введенных ограничений.
По сравнению с 2019 годом убыль населения в 2020 году выросла в 18 раз, - гласят данные исследования. При этом смертность выросла на 18%. В региональном разрезе диапазон значений показателя варьируется от 16,8% в Севастополе до 0,1% в Бурятии, при среднем значении по этой группе регионов в 2,8%.
Более чем на 3,5 % численность населения выросла в 4-х регионах, умеренный рост в диапазоне 3,5-1,5% выявлен в 9 субъектах, в пределах 1,5-0,5% выросло население в 5 регионах, практически не изменилось (рост менее 0,5%) — в 3 регионах.
Наибольший общий прирост жителей в количественном выражении наблюдался в Подмосковье (206,9 тысячи человек), Москве (148,8 тысячи человек), Краснодарском крае (83,7 тысячи человек), минимальный — на Чукотке (220 человек).
За последние 3 года миграционный прирост населения наблюдался в 31 регионе. Больше всего мигрантов - в Подмосковье (266,9 тысячи человек), а меньеш всего — на Чукотке (200 человек).
Естественный прирост населения зафиксировали в 17 субъектах РФ, максимальный естественный прирост — в Дагестане (91,2 тысячи человек), а минимальный — в Чукотском автономном округе (200 человек).
Эксперты считают, что сохраняются тенденции роста населенности столичных и экономически развитых регионов России с высоким уровнем жизни, активно развивающихся регионов Кавказа и Крыма, а также национальных республик с традиционно высоким уровнем рождаемости.
При этом в марте текущего года отмечено увеличение рождаемости в целом по стране по сравнению с мартом прошлого года, - заявила ранее вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, прирост зафиксирован в 75 регионах, а в 38 регионах этот показатель превысил средний уровень по стране, - пишет "Российская газета".