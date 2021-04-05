Происшествия

сегодня, 12:47

Пришедшая на «свиданку» в колонию женщина, пыталась пронести телефон заключенному

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#колония #телефон #УФСИН
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Пришедшая на «свиданку» в колонию женщина, пыталась пронести телефон заключенному

Теперь ей грозит штраф

Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области, в помещении для длительных свиданий колонии №4 Ельца, при досмотре личных вещей гражданки, прибывшей на «свиданку», был обнаружен и изъят сотовый телефон с sim-картой, спрятанный ухищрённым способом в сумке.

Телефон и sim-карта изъяты и вместе с протоколом об административном правонарушении, а  в действиях гражданки усматриваются признаки административного правонарушения по ст.19.12 КоАП РФ, направлены в мировой суд города Ельца. Женщине грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

4 974
#колония #телефон #УФСИН
2

Комментарии (4)

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54 минуты назад
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Ещё один Житель

сегодня, 13:53
ВсеЗнайка, а если зазвонит?
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ВсеЗнайка

сегодня, 13:37
А как же все старые времена во влагалище, уже так не модно хм?
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Безмасочник

сегодня, 12:57
Во совпадение! Мой точь-в-точь такой же!
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