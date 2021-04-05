Пришедшая на «свиданку» в колонию женщина, пыталась пронести телефон заключенному

Теперь ей грозит штраф

Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области, в помещении для длительных свиданий колонии №4 Ельца, при досмотре личных вещей гражданки, прибывшей на «свиданку», был обнаружен и изъят сотовый телефон с sim-картой, спрятанный ухищрённым способом в сумке.



Телефон и sim-карта изъяты и вместе с протоколом об административном правонарушении, а в действиях гражданки усматриваются признаки административного правонарушения по ст.19.12 КоАП РФ, направлены в мировой суд города Ельца. Женщине грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.



