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НЛМК тестирует новое антикоррозионное покрытие

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#прокат
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НЛМК тестирует новое антикоррозионное покрытие

Группа НЛМК приступила к испытаниям цинкалюмомагниевого покрытия (ЦАМ) для холоднокатаного проката совместно с Институтом физической химии и электрохимии (ИФХЭ) РАН.

Новое покрытие по сравнению с цинковым делает прокат в три раза более стойким к коррозии, а также защищает металл от растрескивания при механической обработке благодаря высокой пластичности.  

Прокат с ЦАМ-покрытием был разработан специалистами R&D направления Группы НЛМК в исследовательских центрах компании в Бельгии и России.  

В ходе испытаний образцы проката с покрытием будут подвергнуты воздействию повышенного содержания диоксида серы в воздухе, агрессивному воздействию аэрозоля морских солей, высокой влажности воздуха при низких температурах.  

Одна из сфер применения нового покрытия – это производство лёгких стальных тонкостенных конструкций. Структура покрытия минимизирует воздействие кислорода и влаги на сталь, что позволяет обеспечить лучшую защиту строительных конструкций от коррозии. Кроме того, сталь с ЦАМ-покрытием используется как основа при производстве проката с полимерным покрытием, обеспечивая долговечность эксплуатации изделий из него до 50 лет. 

Испытания проводятся в соответствии с российскими и мировыми стандартами, новый продукт планируется вывести на рынок в 2022 году. 
588
#прокат
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