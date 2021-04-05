Общество

35 минут назад

За сутки подъем воды в реках Липецкой области не зафиксирован

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#паводок
За сутки подъем воды в реках Липецкой области не зафиксирован

Где-то вода остается на одном уровне, где-то пошла на спад

По данным ГУ МЧС  России по Липецкой области  по состоянию на 7 часов утра 5 апреля подтопление участков дороги в районе сел Красная Заря и Колодези  Данковского района составляет 38 сантиметров. Уровень воды снизился за сутки на 45 сантиметров.

Подтопление участка дороги в районе в Ратчино Добровского района составляет 15 сантиметров над  переправой  За сутки уровень воды снизился  на 5 сантиметров.

Подтопление участка дороги в районе села  Володаровка Воловского  района сотается на прежнем уровне. За сутки вода в реке Олым не прибавилась и не убивалась, оставаясь  на уровне 3 сантиметров над дорожным полотном участка.

Подтопление участка дороги в районе  в селе  Черепянь Лебедянского  района составляет 2 метра 40 сантиметров. За сутки вода спала на 60 сантиметров.

Вода затопившая участок дороги в районе деревни Селище Лебедянского пошла на убыль и спала на 152 сантиметра, На данный момент воды над полотном дороги - 138 сантиметров.

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#паводок

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