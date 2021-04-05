За сутки подъем воды в реках Липецкой области не зафиксирован

Где-то вода остается на одном уровне, где-то пошла на спад

По данным ГУ МЧС России по Липецкой области по состоянию на 7 часов утра 5 апреля подтопление участков дороги в районе сел Красная Заря и Колодези Данковского района составляет 38 сантиметров. Уровень воды снизился за сутки на 45 сантиметров.



Подтопление участка дороги в районе в Ратчино Добровского района составляет 15 сантиметров над переправой За сутки уровень воды снизился на 5 сантиметров.



Подтопление участка дороги в районе села Володаровка Воловского района сотается на прежнем уровне. За сутки вода в реке Олым не прибавилась и не убивалась, оставаясь на уровне 3 сантиметров над дорожным полотном участка.



Подтопление участка дороги в районе в селе Черепянь Лебедянского района составляет 2 метра 40 сантиметров. За сутки вода спала на 60 сантиметров.



Вода затопившая участок дороги в районе деревни Селище Лебедянского пошла на убыль и спала на 152 сантиметра, На данный момент воды над полотном дороги - 138 сантиметров.



