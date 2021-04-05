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В России введут новые динамические дорожные знаки для борьбы с превышением скорости
Новая технология предназначена для контроля скорости на магистралях при сложных дорожных условиях: низкой видимости или гололедице.
Новый комплекс включает в себя динамические дорожные знаки, корректирующие информацию об ограничениях скоростного режима, а также схему комплексов видеофиксации.
В зависимости от погодных условий на табло будут транслировать соответствующие знаки ограничения скорости.
Первые две камеры будут фиксировать автомобиль при приближении к арке с табло: комплекс замерит его скорость и сделает снимок, на который также попадут знаки переменной информации. На фото в данном случае попадет не только изображение автомобиля и его госномер, но и сам знак переменной информации. Это нужно, чтобы исключить любые спорные моменты и доказать, что при подъезде к рамке водитель точно мог видеть знак ограничения скорости.
Если после рамки водитель проедет быстрее положенного ограничения, вторая камера, которая будет стоять примерно в 30-50 метрах от рамки, это зафиксирует. На основании полученных данных инспекторы сформируют постановление. Как уточнили авторы разработки, фото- и видеоматериалы комплекса формируются с учетом требований ГОСТ и имеют всю необходимую доказательную базу. Специалисты также заверили, что ПДД в части ограничения скоростного режима допускают использовать знаки со световой индикацией, а также с обозначениями надписей и символов в матричной форме.
В настоящее время водителям скорее можно только напомнить, что в непогоду лучше притормозить. Эту функцию выполняют стационарные дорожные знаки, которые сопровождают таблички с изображением грозовых туч. Например, на магистрали с допустимой скоростью 90 км/ч могут стоять знаки, рекомендующие в сильный дождь ехать не быстрее 70 км/ч. Превышение рекомендуемой скорости согласно ПДД никак не наказывается. Однако отказ притормозить в сложной дорожной обстановке может привести к ДТП, - отмечают эксперты.
Поэтому в компании "Технологии распознавания" (специализируется на разработке дорожных камер и программного обеспечения) внедряют электронные дорожные знаки переменной информации "Ограничение максимальной скорости" и автоматический контроль за соблюдением их требований при помощи камер.
Эти дорожные знаки в зависимости от изменения погодных условий позволяют корректировать информацию об ограничениях скоростного режима, которая воспроизводится на электронном табло. Схема работы такая: на конструкциях над трассой размещаются электронные табло, на которых транслируются знаки ограничения скорости. При хорошей погоде они могут разрешать движение 110 км/ч. Но при ухудшении видимости менять ограничения — к примеру, снижать их до 90 км/ч. При этом требование знаков станет уже обязательным, поскольку если их проигнорировать, придет штраф.