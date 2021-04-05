Общество
сегодня, 09:49
«Большая вода» в селе Пятницкое Измалковского района ушла
2 775
Быстрая Сосна в селе Пятницкое разлилась всего на три дня.
На минувшей неделе мы рассказали о том, что селе Пятницкое ушёл под воду мост через Быструю Сосну, и самые рисковые добирались на другой берег вплавь.
так было
так стало
Паводок в селе явление практические ежегодное. Но последние два года Быстрая Сосна сильно не разливалась .
- Мы всегда готовимся к паводку: перегоняем в село пожарную машину, ставим её в тёплый бокс, завозим продовольствие, в селе дежурят два спасателя и фельдшер, - ранее рассказал Александр Анисимов.
В этом году Быстрая Сосна разлилась всего на три дня: село отрезало от «большой земли» в понедельник, 29 марта. А 31 марта-1 апреля мост уже показался из-под воды.
2 775
Сергей V
Липчанин