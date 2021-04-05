«Большая вода» в селе Пятницкое Измалковского района ушла

Быстрая Сосна в селе Пятницкое разлилась всего на три дня.

На минувшей неделе мы рассказали о том, что селе Пятницкое ушёл под воду мост через Быструю Сосну , и самые рисковые добирались на другой берег вплавь.









так было





так стало





Как рассказал GOROD48 глава администрации Пятницкого сельсовета Александр Анисимов, паводок в селе уже завершился. «Большая вода» спала, и сейчас движение на мосту не просто восстановлено — на место вернули даже ограждение вдоль переправы.Паводок в селе явление практические ежегодное. Но последние два года Быстрая Сосна сильно не разливалась .- Мы всегда готовимся к паводку: перегоняем в село пожарную машину, ставим её в тёплый бокс, завозим продовольствие, в селе дежурят два спасателя и фельдшер, - ранее рассказал Александр Анисимов.В этом году Быстрая Сосна разлилась всего на три дня: село отрезало от «большой земли» в понедельник, 29 марта. А 31 марта-1 апреля мост уже показался из-под воды.