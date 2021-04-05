Общество

сегодня, 09:49

«Большая вода» в селе Пятницкое Измалковского района ушла

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#паводок #половодье
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«Большая вода» в селе Пятницкое Измалковского района ушла

Быстрая Сосна в селе Пятницкое разлилась всего на три дня.

На минувшей неделе мы рассказали о том, что селе Пятницкое ушёл под воду мост через Быструю Сосну, и самые рисковые добирались на другой берег вплавь.

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так было

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так стало

Как рассказал GOROD48 глава администрации Пятницкого сельсовета Александр Анисимов, паводок в селе уже завершился. «Большая вода» спала, и сейчас движение на мосту не просто восстановлено — на место вернули даже ограждение вдоль переправы.

Паводок в селе явление практические ежегодное. Но последние два года Быстрая Сосна сильно не разливалась .

- Мы всегда готовимся к паводку: перегоняем в село пожарную машину, ставим её в тёплый бокс, завозим продовольствие, в селе дежурят два спасателя и фельдшер, - ранее рассказал Александр Анисимов.

В этом году Быстрая Сосна разлилась всего на три дня: село отрезало от «большой земли» в понедельник, 29 марта. А 31 марта-1 апреля мост уже показался из-под воды.
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#паводок #половодье
2

Комментарии (2)

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Сергей V

сегодня, 10:26
У природы нет плохой погоды! Обидно, что позор с нашими чиновниками продолжается. Если власть тупит, то чего мы хотим от других?!
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Липчанин

сегодня, 09:56
Ну все пора МЧС докладывать о героически усилия, и сверлить звезды в погонах и медали готовиться получать. Ведь расскажут что это все благодаря им вода ушла
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