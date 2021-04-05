21-летняя девушка пострадала в столкновении «Ниссана» и «ВАЗа»

За трое суток на дорогах Липецкой области пострадали семь человек.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 2 апреля в Липецком районе на трассе Хлевное – Липецк 36-летний водитель «Нивы» сбил 45-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали.

Еще одного пешехода сбили в этот день в Данкове на улице Льва Толстого: 53-летний водитель «Киа» вне пешеходного перехода наехал на 38-летнего мужчину. Пешехода доставили в больницу.

В Грязях днем на улице Советской столкнулись автомобили «Ниссан» под управлением 26-летнего водителя и «ВАЗ-2114» с 27-летним мужчиной за рулем. В аварии получила травмы 21-летняя пассажирка «ВАЗа»

4 апреля в Грязях на улице Авиационной 24-летний водитель «Тойоты» вне пешеходного перехода допустил сбил 71-летнюю женщину. Ее госпитализировали с места аварии.

За трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 5764 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 38 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 190.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 4619 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

Также зафиксированы 60 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.