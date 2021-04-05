Доброе утро, Липецк!

Начинаем 14-ю неделю года 5 апреля. В понедельник в Липецке начнут оценивать брендбуки города. Сегодня продляются карантинные больничные, завершается набор волонтеров на опрос по благоустройству.

Погода

Рабочая неделя в Липецке, как прогнозируют синоптики, начнется без существенных осадков. На улице днем будет от +9 до +11 градусов.

5 апреля стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +21. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1931 году – 16 градусов мороза.

Дороги

Водителям и пешеходам стоит обратить внимание на изменение в организации движения на перекрестке проспекта Победы и улицы Механизаторов. На двух светофорах – возле дома № 102 по проспекту Победы и при повороте на Механизаторов – смонтированы дополнительные секции. На них изображены пиктограмма человечка и стрелка направо, которые горят белым цветом – они разрешают одновременное движение пешеходам и автомобилистам, поворачивающим направо. Водители должны предоставить преимущество тем, кто переходит дорогу.

Рецепт от блогера

Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.

Карантинные больничные

Электронные больничные будут продлены с 5 апреля по 18 апреля 2021 года включительно, сообщает липецкое отделение Фонда социального страхования. Больничные продлят гражданам 65 лет и старше, соблюдающим режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшим на удалённую работу и не находящимся в отпуске.

Набор волонтеров

5 апреля завершается прием заявок в штаб волонтеров «Комфортная городская среда». Организаторы проекта ищут в Липецке тим-лидеров. Эти волонтеры должны руководить и координировать работу группы добровольцев по выбору объектов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Дизайн-код Липецка

Сегодня конкурсная комиссия начнет отбор лучших идей по дизайн-коду Липецка. Сбор предложений проходил с середины января. Всем желающим — профессионалам и любителям — предложили попробовать свои силы в разработке фирменного стиля Липецка. Брендбук должен определять основные цветовые и графические решения, которые станут основой оформления площадок для проведения городских праздников, а также будут использованы при изготовлении сувенирной продукции, праздничных плакатов и рекламных конструкций.

Дорожный контроль

Липчане могут рассказать свое мнение о состоянии городских дорог и стать народными контролерами.

«Письмо солдату. Победа без границ»

Липчан в возрасте 7 до 17 лет приглашают стать участниками конкурса «Письмо солдату. Победа без границ» . Конкурс проводится в трёх номинациях – «Письмо», «Рисунок» и «Видео». Конкурсные работы будут оцениваться отдельно в каждой подноминации с учётом возраста участников – 7-10 лет, 11-14 лет и 15-17 лет.

Краеведческий квест

5 апреля завершается прием заявок на участие в историко-краеведческой игре «Хранилище 48». К участию приглашают учеников 8-11 классов и студентов ссузов Липецкой области. Молодым людям предстоит решить логические, интеллектуальные, математические и творческие задачи. Заявки на участие принимают по электронной почте gsl-lipetsk@mail.ru.

Весенние тенденции

С приходом нового сезона всегда хочется обновить гардероб. Не отстать от тенденций помогут советы экспертов моды. Ключевые тренды весны-лета – 2021 раскрыты в публикации журнала «Cosmopolitan». Эксперты подобрали модные силуэты, цвета и стили нового сезона.

20 главных трендов весны и лета 2021 собрали в аналитическом материале авторы статьи в «Marie claire».

Исчерпывающий гид по самым модным вещам и актуальным сочетаниям представил «Vogue».