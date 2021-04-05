Коронавирус

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Новое о коронавирусе к 5 апреля: ученые выявили причину новых вспышек заражения SARS-CoV-2

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#коронавирус
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Новое о коронавирусе к 5 апреля: ученые выявили причину новых вспышек заражения SARS-CoV-2

Ученые Калифорнийского университета (США) объяснили всплески заболеваемости COVID-19 и возникновение новых волн появлением новых штаммов коронавируса SARS-CoV-2. 

Специалисты из школы ветеринарной медицины Калифорнийского университета в Дэйвисе провели генетические исследования коронавируса и пришли к мнению, согласно которому последние вспышки пандемии COVID-19 связаны с появлением новых вариантов инфекции. Всего они секвенировали геном двух тысяч образцов SARS-CoV-2. Результаты исследования ученые представили в журнале Scientific Reports, сообщают РИА Новости. 

Несмотря на то, что у SARS-CoV-2 всего 15 генов, он постоянно мутирует. Большинство из этих изменений не имеют большого значения, однако некоторые влияют на скорость его передачи. Генетики изучили данные 150 штаммов SARS-Cov-2 в странах Азии, начиная с 1 марта 2020 года. Они также проанализировали информацию об эпидемиологии и передаче вируса во время первых вспышек, определив главные параметры этих эпизодов раздельно для периодов взлета, экспоненциального роста и спада заражения. Ученые объединили всю полученную информацию в метрику генетической изменчивости патогена, которая получила название GENI. Сравнение показателей GENI с фазой эпидемии показало, что увеличение генетической изменчивости происходило как раз перед ростом заболеваемости. «Поэтому по мере появления новых вариантов будут возникать и новые вспышки», — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования профессора Барта Веймера (Bart Weimer). 

Например, в конце февраля 2020 года в Южной Корее произошло увеличение такой изменчивости генетики, что спровоцировало рост числа заболевших COVID-19. Также, в Сингапуре органы общественного здравоохранения после пересмотра количества инфицированных постарались быстро решить возникшую ситуацию. В Великобритании с февраля по апрель 2020 года генетические разновидности росли – параллельно шел рост заболевших. Национальную изоляцию британское правительство ввело только в конце марта, тогда же число новых заболевших стабилизировалось. 

Анализ показал, что вспышки распространения коронавируса в нескольких странах удалось приостановить благодаря введению карантина, отмечают ученые. Это позволило снизить риск передачи вируса. Эксперты надеются, что разработанный новый подход к изучению путей передачи и развития коронавируса поможет в будущем прогнозировать вероятные новые вспышки либо вовсе развитие эпидемий и пандемий - будь то коронавирус, грипп или какой-либо новый патоген.

Напомним, в середине декабря стало известно о появлении так называемого «британского» штамма коронавируса. Ранее был выявлен «датский» вариант инфекции. Также медики сообщали о существовании «южноафриканского» штамма и о японской разновидности коронавируса. В то же время по словам ученых новые штаммы SARS-CoV-2 не вызывают более тяжелого течения болезни и не влияют на летальность.

На момент подготовки материала в мире зафиксировано 131 423 013 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 2 860 347 человек, вылечились 99 266 788 заразившихся. В России выявлено 4,58 миллиона пострадавших, она остается на пятом месте после США, Бразилии, Индии и Франции. Более 4 миллионов пострадавших – в Великобритании. Рубеж в три миллиона пострадавших от коронавирусной инфекции пересекли Италия, Турция и Испания. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается в Германии, Польше, Колумбии, Аргентине и Мексике. Более миллиона заразившихся – в Иране, Украине, Перу, Чехии, ЮАР, Индонезии, Нидерландах, Чили и Канаде. 

Фото: 22century.ru

4 1673
#коронавирус
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Комментарии (4)

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Нн

16 минут назад
А новые лекарства придумали или нет? А то все про вакцинацию, а больных то все по прежнему лечат или новые лекарства изобрели? Лечение то плохое было, всё на самотек считай поставлено, выживешь хорошо, не выживешь твое дело. Чего молчат то?
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фыуп

сегодня, 09:46
Внешний враг не дремлет , помогает внутреннему.......
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?

сегодня, 09:21
Американцы нельзя старались.
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фыуп

сегодня, 08:58
Сложно обьять необьятное , но мы типа всё могём.......
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