Погода в Липецке

сегодня, 18:09

В Липецкой области прекратятся осадки, и воздух прогреется до +12

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В Липецкой области прекратятся осадки, и воздух прогреется до +12

В ближайшие сутки Липецкая область окажется в тыловой части циклона – будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 3-5 градусов тепла, что в пределах нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 апреля в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 3-8 м/сек. Температура ночью составит от -4 до +1 градусов, днем будет от +7 до +12 градусов.

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью составит от 0 до -2 градусов, днем будет от +9 до +11 градусов.

5 апреля стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +21. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1931 году – 16 градусов мороза. 

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Комментарии (9)

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Котэ

46 минут назад
???, А чем не угодили- киви, авокадо, пахлава, мед и орехи? :)
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капитализм это трудный путь к социализму

сегодня, 20:55
Липчанин, .. сегодня СССР для всех остальных мог стать раем на земле. даже в США требуют социализма. "Американский Институт борьбы с коммунизмом " вынужден признать, что вчистую проиграл антисоветскую пропаганду за умы молодёжи, которые убеждены, что что США убили вразы больше народа чем Сталин и продолжают убивать, Ленина считают величайшим деятелем ,а СССР страной равных возможностей, недосягаемых для США и умеренного потребления, с высоком качеством жизни, и более безопасной для проживания, чем США.американскую молодёжь больше пугает перспектива выплачивать за образование и беспреспективность иметь собственное жилье,,пожизненный долг за медуслунги,чем страх выкрикнуть не тот лозунг на площади. антисоветская пропаганда это любимая сказка на ночь для обладателей вставнвых челюстей времен карибского кризиса, на которых давно никто не обращает внимания.
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???

сегодня, 20:43
Котэ, А вы вегетарианец? Так скоро лопухи пойдут, салат их одуванчиков.
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Николай Прокладкин

сегодня, 19:52
Главное, что бы было сухо!
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Вася

сегодня, 19:29
Хоть бы дождь лил месяца полтора!
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липецк

сегодня, 19:17
рассмешил .....сидят...80 проц работают ..так как в нашей стране на пенсию не посидишь ...
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Липчанин

сегодня, 18:46
Я этим мужикам по доброму завидую Вот сидят эти пенсионеры на свежем воздухе и просто кайфуют от жизни , а что им еще надо ? Сидят и между собой делятся воспоминаниями из жизни , кто кем работал , как хорошо им жилось в СССР и т д
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Порядок

сегодня, 18:21
Дождь нужен сильный чтобы все смыть.
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Котэ

сегодня, 18:16
Что толку, кушать всё равно нечего...
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