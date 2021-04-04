сегодня, 18:09
В Липецкой области прекратятся осадки, и воздух прогреется до +12
В ближайшие сутки Липецкая область окажется в тыловой части циклона – будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 3-5 градусов тепла, что в пределах нормы.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью составит от 0 до -2 градусов, днем будет от +9 до +11 градусов.
5 апреля стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +21. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1931 году – 16 градусов мороза.
Котэ
капитализм это трудный путь к социализму
???
Николай Прокладкин
Вася
липецк
Липчанин
Порядок
Котэ