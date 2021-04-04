Происшествия
сегодня, 12:27
В Задонске горел автомобиль
5 1949
Пожар попал на видео
Сегодня в Задонске на дороге загорелся автомобиль. Загоревшуюся машину из автомобиля сняли на видео проезжавшие мимо.
Затем "операторы" показали процесс тушения автомобиля прибывшими пожарными.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, площадь возгорания в моторном отсеке машины составила 1 квадратный метр. Ликвидировали пожар один расчет пожарной части. Пострадавших нет.
Затем "операторы" показали процесс тушения автомобиля прибывшими пожарными.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, площадь возгорания в моторном отсеке машины составила 1 квадратный метр. Ликвидировали пожар один расчет пожарной части. Пострадавших нет.
5 1949
Не моё крушу
Трусиля
машину не увидел
Зоркий
Затонск