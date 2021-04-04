В Задонске горел автомобиль

Пожар попал на видео

Сегодня в Задонске на дороге загорелся автомобиль. Загоревшуюся машину из автомобиля сняли на видео проезжавшие мимо.Затем "операторы" показали процесс тушения автомобиля прибывшими пожарными.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, площадь возгорания в моторном отсеке машины составила 1 квадратный метр. Ликвидировали пожар один расчет пожарной части. Пострадавших нет.