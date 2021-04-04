Происшествия

сегодня, 12:27

В Задонске горел автомобиль

5 1949
#пожар #автомобиль
2

Пожар попал на видео

Сегодня в Задонске на дороге загорелся автомобиль. Загоревшуюся машину из автомобиля сняли на видео проезжавшие мимо.




Затем "операторы" показали процесс тушения автомобиля прибывшими пожарными.



Как сообщили GOROD48  в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, площадь возгорания в моторном отсеке машины составила 1 квадратный метр. Ликвидировали пожар один расчет пожарной части. Пострадавших нет.
5 1949
#пожар #автомобиль
2

Комментарии (5)

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Не моё крушу

55 минут назад
Профессиональный уровень =ZERO. Кто вас учит,деревня?
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Трусиля

сегодня, 15:25
Комментарий при первом видео шикарный !
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машину не увидел

сегодня, 14:20
сгорели инодрова
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Зоркий

сегодня, 13:39
Надо посмотреть, нет ли в нем медведя
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Затонск

сегодня, 13:12
Все что не сгорит- утонет.
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