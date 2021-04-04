Общество

сегодня, 12:09

Пассажирский транспорт будет возить данковчан бесплатно до 7 апреля

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#паводок #Данков #бесплатный проезд
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Пассажирский транспорт будет возить данковчан бесплатно до 7 апреля

Власти продлили вынужденный транспортный  коммунизм на 2 дня

Как сообщал GOROD48 ранее, из-за затопления переправы через реку Дон власти Данковского района организовали бесплатный объезд. Действовать он должен был три дня, до понедельника. 

Как сообщил сегодня в Инстаграм глава Данковского района Валерий Фалеев, общественный транспорт, которые обслуживает городские линии Данкова, будет возить данковчан бесплатно еще 2 дня. Но, это не распространяется на частных перевозчиков.





Напомним, 1 апреля уровень реки Дон в Данкове поднялся на сначала на 1,3 метра, затем еще на полтора метра. Пешеходная переправа, соединяющая две части города полностью ушла под воду. В субботу река залила и Набережную., благоустройство которой стоимостью 79 миллионов рублей, закончилось только в январе.


3 628
#паводок #Данков #бесплатный проезд
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Комментарии (3)

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Серёга

41 минуту назад
Левин дибил
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Ничто

сегодня, 14:09
так дорого для бюджета не обходится , как благотворительность бизнеса....
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Лёвин

сегодня, 13:28
Это ж просто праздник какой то.
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