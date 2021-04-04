Общество
сегодня, 12:09
Пассажирский транспорт будет возить данковчан бесплатно до 7 апреля
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Власти продлили вынужденный транспортный коммунизм на 2 дня
Как сообщал GOROD48 ранее, из-за затопления переправы через реку Дон власти Данковского района организовали бесплатный объезд. Действовать он должен был три дня, до понедельника.
Как сообщил сегодня в Инстаграм глава Данковского района Валерий Фалеев, общественный транспорт, которые обслуживает городские линии Данкова, будет возить данковчан бесплатно еще 2 дня. Но, это не распространяется на частных перевозчиков.
Напомним, 1 апреля уровень реки Дон в Данкове поднялся на сначала на 1,3 метра, затем еще на полтора метра. Пешеходная переправа, соединяющая две части города полностью ушла под воду. В субботу река залила и Набережную., благоустройство которой стоимостью 79 миллионов рублей, закончилось только в январе.
Как сообщил сегодня в Инстаграм глава Данковского района Валерий Фалеев, общественный транспорт, которые обслуживает городские линии Данкова, будет возить данковчан бесплатно еще 2 дня. Но, это не распространяется на частных перевозчиков.
Напомним, 1 апреля уровень реки Дон в Данкове поднялся на сначала на 1,3 метра, затем еще на полтора метра. Пешеходная переправа, соединяющая две части города полностью ушла под воду. В субботу река залила и Набережную., благоустройство которой стоимостью 79 миллионов рублей, закончилось только в январе.
3 628
Серёга
Ничто
Лёвин