В Липецке в понедельник отключат свет жителям домов нескольких улиц

На электросетях проведут ремонт

5 апреля в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на изношенных электрических сетях ЛГЭК будет вынуждена временно приостановить подачу электроэнергии потребителям: с 9:00 до 17:00 - на ул. Советская, 68, ул.8 марта, 17/,17/2; ул. Ленина, 5,7,9, ул. Интернациональная, 14а, 16, 12, ул. Желябова, 3; ул. Жактовская, ул. Рудничная, ул. Техническая, ул.Прудная

- с 9:00 до 16:00 ул. Краснознаменная, 11,13, ул. 6-ой Гвардейской Дивизии, 14, ул. К. Шаталовой, 1,3,8.

