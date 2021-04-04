В Липецкой области обнаружено большое количество боеприпасов

Полсотни единиц снарядов нашли поисковики

Во время подготовки к «Вахте памяти», разведочных работ по поиску и перезахоронению останков красноармейцев, поисковики отряда «Зверобой» обнаружили в местах боёв во время Великой Отечественной войны в Тербунском районе, у села Малые Борки 21 снаряд 152 мм и 29 снарядов 100 мм.



Спасатели вызвали на место опасной находки спасателей и сотрудников правоохранительных органов. Снаряды будут утилизированы на спецполгионе.



