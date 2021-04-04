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В Липецкой области обнаружено большое количество боеприпасов

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#снаряды #боеприпасы #"Зверобой"
В Липецкой области обнаружено большое количество боеприпасов

Полсотни единиц снарядов нашли поисковики

Во время подготовки к «Вахте памяти», разведочных работ по поиску и перезахоронению останков красноармейцев, поисковики отряда «Зверобой» обнаружили в местах боёв во время Великой Отечественной войны в Тербунском районе, у села Малые Борки 21 снаряд 152 мм и  29 снарядов 100 мм.

Спасатели вызвали на место опасной находки спасателей и сотрудников правоохранительных органов. Снаряды будут утилизированы на спецполгионе.

535
#снаряды #боеприпасы #"Зверобой"

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