В России

сегодня, 08:37

Уголовное дело возбудили на супругов из Новошахтинска, которые истязали 7-летнюю дочь

144
Уголовное дело возбудили на супругов из Новошахтинска, которые истязали 7-летнюю дочь

Мать и отчим избивали девочку и связывали колготками

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Новошахтинска и ее супруга по подозрению в истязании их семилетней дочери. Об этом 161.RU сообщили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

По словам знакомых пары, ребенок сидел на привязи. На запястьях девочки остались кровоподтеки. Ее нашли связанной и настолько голодной, что девочка жевала одеяло. Местные полицейские доставили малышку в городскую больницу.

Ее матери 24 года, отчиму — 23, сообщили в пресс-службе. По версии следствия, супруги систематически избивали ребенка, а чтобы девочка не двигалась, связывали ей руки и ноги колготками и веревками. На привязи ребенок находился ежедневно.

Ранее мать девочки объявили в розыск, но вечером 3 апреля обоих супругов задержали. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента. Мера пресечения супругам пока не избрана.

О происшествии стало известно после того, как житель Новошахтинска написал пост в соцсетях и приложил к нему фотографии девочки, пишет 161.ru

144

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Сатановский оценил вероятность войны Украины вместе с НАТО против РФ
Сатановский оценил вероятность войны Украины вместе с НАТО против РФ

сегодня, 08:27

В России
Под лед озера Тунайча провалился снегоход с детьми и взрослыми
Под лед озера Тунайча провалился снегоход с детьми и взрослыми

сегодня, 08:10

В России
Берега Сахалина усыпало сельдью
Берега Сахалина усыпало сельдью

сегодня, 08:06

В России
Мошенники стали использовать новую схему обмана россиян
Мошенники стали использовать новую схему обмана россиян

сегодня, 07:58

В России
В Приморье рухнул мост
В Приморье рухнул мост

вчера, 07:47

В России
Число получивших прививку от COVID россиян приблизилось к 7 млн
Число получивших прививку от COVID россиян приблизилось к 7 млн

вчера, 07:38

В России