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Уголовное дело возбудили на супругов из Новошахтинска, которые истязали 7-летнюю дочь
Мать и отчим избивали девочку и связывали колготками
По словам знакомых пары, ребенок сидел на привязи. На запястьях девочки остались кровоподтеки. Ее нашли связанной и настолько голодной, что девочка жевала одеяло. Местные полицейские доставили малышку в городскую больницу.
Ее матери 24 года, отчиму — 23, сообщили в пресс-службе. По версии следствия, супруги систематически избивали ребенка, а чтобы девочка не двигалась, связывали ей руки и ноги колготками и веревками. На привязи ребенок находился ежедневно.
Ранее мать девочки объявили в розыск, но вечером
О происшествии стало известно после того, как житель Новошахтинска написал пост в соцсетях и приложил к нему фотографии девочки, пишет 161.ru