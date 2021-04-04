Уголовное дело возбудили на супругов из Новошахтинска, которые истязали 7-летнюю дочь

Мать и отчим избивали девочку и связывали колготками

3 апреля

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Новошахтинска и ее супруга по подозрению в истязании их семилетней дочери. Об этом 161.RU сообщили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.По словам знакомых пары, ребенок сидел на привязи. На запястьях девочки остались кровоподтеки. Ее нашли связанной и настолько голодной, что девочка жевала одеяло. Местные полицейские доставили малышку в городскую больницу.Ее матери 24 года, отчиму — 23, сообщили в пресс-службе. По версии следствия, супруги систематически избивали ребенка, а чтобы девочка не двигалась, связывали ей руки и ноги колготками и веревками. На привязи ребенок находился ежедневно.Ранее мать девочки объявили в розыск, но вечеромобоих супругов задержали. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента. Мера пресечения супругам пока не избрана.

О происшествии стало известно после того, как житель Новошахтинска написал пост в соцсетях и приложил к нему фотографии девочки, пишет 161.ru