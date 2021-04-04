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Сатановский оценил вероятность войны Украины вместе с НАТО против РФ
Политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в публикации на платформе «Телетайп» оценил вероятность войны Украины вместе с НАТО против России.
На днях представитель Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в эфире UKRLife.TV заявил, что Украина вместе с НАТО готовятся к войне за Крым.
«Defender Europe 2021 — это переводится «защити Европу». Их смысл, что на акваториях от Балтийского до Черного морей отрабатывается — ну давайте прямым текстом — война с Россией, тема вооруженного противостояния с Россией», — заявил ранее украинский дипломат.
Такое резонансное заявление привлекло внимание многих политиков и экспертов как на Украине, так и в России. В частности, известный политический эксперт Евгений Сатановский в своей статьей «В ожидании войны» на платформе «Телетайп» прокомментировал слова Арестовича о том, что учения НАТО «Defender Europe 2021» являются отработкой военных действий против России от Балтийского до Черного морей.
Однако эксперт призвал осторожно оценивать «успокаивающие заявления западников», так как для любого потенциального агрессора абсолютно необходимой вещью является дезинформация.
Кроме того, Сатановский отметил, что не стоит особо надеяться на то, что Североатлантический альянс остановит знание о том, что у России имеется современное вооружение. Так как оружие было и раньше, но только «положение России на постсоветском пространстве, не говоря уже о Восточной Европе, не идёт ни в какое сравнение с тем, что страна имела во времена СССР».
Сатановский также опасается повторения ошибок минувших лет, в том числе начала Великой Отечественной войны, когда из-за веры руководства СССР в дипломатию военным давали приказ «не поддаваться на провокации».
По мнению Сатановского, Запад выставил руководство России «черную метку» и это подтверждалось неоднократно. По его словам, это и санкции, и допинговые обвинения, и масштабнейшая кампания по демонизации России, смена правящих режимов на постсоветском пространстве и «превращение Восточной Европы и доброй части бывших советских республик в плацдармы будущей войны против России», — указывает в свою очередь «МК»
«Под сурдинку, объясняя это маневрами, на Украину заранее свозится военная техника и оборудование, необходимое для удара по России, а в страны Восточной Европы и Прибалтику всё это уже завезено и там давным-давно складировано», — пояснил Сатановский.
Напомним, ранее политолог Михаил Погребинский пояснил, почему он исключает масштабное наступление ВСУ в Донбассе в ближайшее время, заявив, что если это произойдёт, то он «вообще ничего не понимает в политике».
«Defender Europe 2021 — это переводится «защити Европу». Их смысл, что на акваториях от Балтийского до Черного морей отрабатывается — ну давайте прямым текстом — война с Россией, тема вооруженного противостояния с Россией», — заявил ранее украинский дипломат.
Такое резонансное заявление привлекло внимание многих политиков и экспертов как на Украине, так и в России. В частности, известный политический эксперт Евгений Сатановский в своей статьей «В ожидании войны» на платформе «Телетайп» прокомментировал слова Арестовича о том, что учения НАТО «Defender Europe 2021» являются отработкой военных действий против России от Балтийского до Черного морей.
Однако эксперт призвал осторожно оценивать «успокаивающие заявления западников», так как для любого потенциального агрессора абсолютно необходимой вещью является дезинформация.
Кроме того, Сатановский отметил, что не стоит особо надеяться на то, что Североатлантический альянс остановит знание о том, что у России имеется современное вооружение. Так как оружие было и раньше, но только «положение России на постсоветском пространстве, не говоря уже о Восточной Европе, не идёт ни в какое сравнение с тем, что страна имела во времена СССР».
Сатановский также опасается повторения ошибок минувших лет, в том числе начала Великой Отечественной войны, когда из-за веры руководства СССР в дипломатию военным давали приказ «не поддаваться на провокации».
По мнению Сатановского, Запад выставил руководство России «черную метку» и это подтверждалось неоднократно. По его словам, это и санкции, и допинговые обвинения, и масштабнейшая кампания по демонизации России, смена правящих режимов на постсоветском пространстве и «превращение Восточной Европы и доброй части бывших советских республик в плацдармы будущей войны против России», — указывает в свою очередь «МК»
«Под сурдинку, объясняя это маневрами, на Украину заранее свозится военная техника и оборудование, необходимое для удара по России, а в страны Восточной Европы и Прибалтику всё это уже завезено и там давным-давно складировано», — пояснил Сатановский.
Напомним, ранее политолог Михаил Погребинский пояснил, почему он исключает масштабное наступление ВСУ в Донбассе в ближайшее время, заявив, что если это произойдёт, то он «вообще ничего не понимает в политике».