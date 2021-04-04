В России

сегодня, 07:58

Мошенники стали использовать новую схему обмана россиян

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Мошенники начали под видом сотрудников банков предлагать россиянам оформить вклад под высокий процент: заинтересовавшимся присылают ссылку якобы на страницу онлайн-банка, где нужно ввести настоящие логин и пароль

Корреспондент агентства получил письмо от Сбербанка, в котором говорилось: "Внимание, так говорят только мошенники: переоформите вклад под более выгодный процент, вот ссылка".

Руководитель группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева пояснила РИА Новости, что эта универсальная схема используется для получения доступа к онлайн-банку кредитных организаций. При этом мошенники могут как звонить своим жертвам, так и присылать им письма на электронную почту.

"Злоумышленники сообщают о якобы проводимой акции, которой нет на сайте, и предлагают оформить вклад под более высокий процент. Затем они присылают ссылку на поддельную страницу аутентификации, где требуется ввести логин и пароль от онлайн-банка", - отметила она.

"Переключение" мошенников на схему с вкладами Килюшева объяснила тем, что многие россияне уже знают, что нельзя сообщать по телефону коды из смс для подтверждения операций. Однако клиенты могут не увидеть ничего подозрительного в заманчивом предложении от банка и не понять, что вводят учетные данные на фейковой странице, а не на сайте кредитной организации.

Банку России известно о такой мошеннической легенде, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. "С прошлого года интерес мошенников сместился с банковских карт граждан на их счета и депозиты. Причина этого в том, что на счетах и депозитах у людей как правило гораздо больше денег, чем непосредственно на карте", - пояснили ЦБ.

Конечный смысл всех схем сводится к тому, чтобы либо узнать у потенциальной жертвы данные банковской карты или пароли из СМС, либо заставить человека самостоятельно перевести деньги на некий счет, напоминает регулятор. ЦБ советует россиянам не забывать, что ни в коем случае нельзя сообщать незнакомым людям данные своей банковской карты или переводить деньги по их указанию, даже если эти люди представляются сотрудниками кредитных организаций или правоохранительных органов.
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