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В Липецкой области спасли тонувшего в реке Дон рыбака

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#спасение утопающего #Дон #
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В Липецкой области спасли тонувшего в реке Дон рыбака

Операцию по спасению мужчины, оказавшегося в воде, сняли на видео

3 апреля в полдень жители села Новое Ракитино Лебедянского района вышли на берег Дона посмотреть на половодье.

- Народу на берегу собралось немало, все смотрели паводок, - рассказал GOROD48 автор видео  Александр Ситников. – Вдруг послышались отдаленные крики: «Спасите! Помогите!». Все сначала подумали, что кто-то кричит на том берегу. Крики повторялись, и все ближе, ближе. Вдруг увидели голову мужчины, которого несет течение Дона!  

На берегу как раз была надувная лодка жителя села Дмитрия  Бузина. В нее тут же прыгнул родной дядя автора видео – Петр Николаевич Ситников  и быстро погреб к тонувшему….

- Это на видео все быстро. На самом деле все происходило гораздо медленнее. Течение! Греблось трудно, - продолжает Александр.

Но Петр Николаевич доплыл до утопающего, тот уцепился за лодку и вскоре спаситель доставил его на берег.

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- На видео не видно, но мужчина был уже весь синий от холода. Мы переодели его в теплую одежду и отвезли в Лебедянь, в районную больницу.  Его зовут Егор, он сам с Лебедяни. Рыбачил у села Ольховец и его лодка перевернулась. В ледяной воде он пробыл около часа! Сначала он держался за какие-то кусты, но потом его понесло течением. Он кричал, и спасибо на берегу оказались люди, и лодка была, - рассказал Александр.

303
#спасение утопающего #Дон #
3

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