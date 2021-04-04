Нелегальная ярмарка сбежала из зала ожидания автовокзала

Продавцы спешно собрали товар и покинули здание после визита полиции.

На «горячую линию» областного управления потребительского рынка и ценовой политики поступили жалобы на ярмарку, организованную в здании автовокзала. Сегодня туда выехали сотрудники управления совместно с представителями Роспотребнадзора и полицией. Жалоба подтвердилась: в зале ожидания расположилась нелегальная ярмарка обуви неизвестного качества. Организатор ярмарки и продавцы вместе с товаром спешно скрылись, сообщает управление потребрынка.