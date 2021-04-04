Общество
вчера, 18:13
Нелегальная ярмарка сбежала из зала ожидания автовокзала
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Продавцы спешно собрали товар и покинули здание после визита полиции.
На «горячую линию» областного управления потребительского рынка и ценовой политики поступили жалобы на ярмарку, организованную в здании автовокзала. Сегодня туда выехали сотрудники управления совместно с представителями Роспотребнадзора и полицией. Жалоба подтвердилась: в зале ожидания расположилась нелегальная ярмарка обуви неизвестного качества. Организатор ярмарки и продавцы вместе с товаром спешно скрылись, сообщает управление потребрынка.
44 4862
Комментарии (44)
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Да уж
Смехопанорама
Мало того
Артурчик
вагон
Марина
Ищите начальника вокзала 100% в доле.
М
М
На Соборной или Советской организуйте.