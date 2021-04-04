Общество

вчера, 18:13

Нелегальная ярмарка сбежала из зала ожидания автовокзала

44 4862
#торговля #контрафакт
3

Продавцы спешно собрали товар и покинули здание после визита полиции.

На «горячую линию» областного управления потребительского рынка и ценовой политики поступили жалобы на ярмарку, организованную в здании автовокзала. Сегодня туда выехали сотрудники управления совместно с представителями Роспотребнадзора и полицией. Жалоба подтвердилась: в зале ожидания расположилась нелегальная ярмарка обуви неизвестного качества. Организатор ярмарки и продавцы вместе с товаром спешно скрылись, сообщает управление потребрынка.


44 4862
#торговля #контрафакт
3

Комментарии (44)

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Да уж

сегодня, 00:06
Марина, согласна, а ещё про эту ярмарку по всем каналам реклама идёт)))
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Смехопанорама

вчера, 23:18
Много что-то стало из т.н.белоруси и дорожники и товары ,правда настоящей Беларуси ,там -0.
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Мало того

вчера, 22:22
Что шубы на железнодорожном вокзале , так их еще и цыгане продают
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Артурчик

вчера, 22:09
Это каким нужно быть шустрым, чтобы так быстро собрать все шмотки и так быстро убежать, что потребпозор даже ничего не успели предпринять.
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вагон

вчера, 21:52
Шубы с ж/д уберите, ибо ассоциации нехорошие
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Марина

вчера, 21:35
Прикол,она там уже 3 дня.Опомнились
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Ищите начальника вокзала 100% в доле.

вчера, 21:34
111, БЕРУШИ В УШАХ И МАСКИ НА ГЛАЗАХ У ЭТИХ ОХРАННИКОВ ВМЕСТЕ С УЧАСТКОВЫМ БЫЛИ ОДЕТЫ.
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М

вчера, 21:34
Wert, трусливо сбежали сами гос служащие, когда их беспередел никого не напугал. Куча свидетелей. На этом видео нет того, о чем они пишут. А на видео свидетелей есть и будет приданое огласке.
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М

вчера, 21:32
Эта информация - чистая клевета. Есть видео беспредела чиновников на данной выставке, куча свидетелей. Виновные должностные лица пытаются себя быстренько прикрыть и уйти от ответственности, но не получится. Самоуправство, превышение должностных полномочий, клевета, причинение ущерба - все это было, органы и суд разберутся. Чиновники возомнили себя королями, с порога начали обвинять в правонарушении и творили что хотели, а теперь публично врут. Прилёт время отвечать по закону. Проверка Роспотребнадзора не проводилась, никто от неё не уклонялся, видео доказательства также есть и будут доведены до компетентных органов.
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На Соборной или Советской организуйте.

вчера, 21:26
Зато на пирон посадочную зону не пускают провожающих или помочь пожилым и с детьми сесть в автобус.
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