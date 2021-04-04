Происшествия

вчера, 15:50

18-летнюю девушку сбили на пешеходном переходе

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#авария #ДТП
3
18-летнюю девушку сбили на пешеходном переходе

Пешеход попала под колёса иномарки.

В пятницу вечером на пешеходном переходе на улице Водопьянова произошла авария. Под колеса иномарки возле остановки «Дом художника» попала девушка. Ее госпитализировали с места ДТП.

- По предварительным данным, авария произошла из-за несоблюдения правил проезда пешеходного перехода. Автомобилем «Фольксваген Поло» управлял 43-летний мужчина. Под колеса попала 18-летняя девушка. По данному ДТП проводится административное расследование. Все обстоятельства будут установлены в ходе дознания и следствия, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УГИБДД по Липецкой области.

Автоинспекторам могли бы помочь записи с уличных камер, но, по данным GOROD48, вчера вечером из-за высокой влажности им не удалось снять качественное видео.
36 7166
#авария #ДТП
3

Комментарии (36)

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Ольга

вчера, 23:21
Ник, не глумитесь над чужим горем! Вы видели тот переход? А видела - и как пешеход и как водитель. Широкая улица, неосвещенная, с коротким интервалом пешеходного. Наушники и т.д.и и т п - совсем ум и сердце надо на пирожок променять , чтобы такое писать. Железо можно восстановить, продать и поменять, а ребёнка потерять или лечить - невосполнмио. Да и взрослого человека восстановить невозможно. Может просто начать человеческую жизнь ценить больше, чем авто, скорость и амбиции и приоритет жизни человека над железом
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что сказать то хотели?

вчера, 23:06
Ник, .. пешеход может быть и глухим и слепым , в отличии от водятла с медсправкой.
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не все так однозначно

вчера, 22:46
Пластиковый, .. богатейший человек Британии Ханс Раусинг, мультимиллиардер и король империи упаковочных материалов ездит на российском автомобиле "Нива" которой 13 лет. а богатейший человек Европы времен Средневековья Лоренцо Медичи любил ходить пешком, считая что не стоит обременять лошадей по своим скромным делам. и был убежден, что роскошные экипажи это признак плебейства, которое пустопорожней роскошью выставленной напоказ, как то пытается компенсировать свою социальную неполноценность всеми доступными для них способами .
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Ник

вчера, 22:44
Гость, не только пенделя * разбить в клочья
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Соседка

вчера, 22:41
Бедная девочка! Поправляйся! Родителям терпения! Я считаю,что после каждого дтп водителя надо отправлять на пересдачу экзамена в ГИБДД. Тогда, наконец то,все правила выучат и не будут из нарушать! Очень много нарушений! Очень!
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Ник

вчера, 22:38
В наушниках наверно шла, и на пешеход шагнула не удостоверясь в безопасности. Машины не пластиковые они весят тонны и её не возможно резко остановить. Когда же это дойдёт до тупых людей
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Пластиковый

вчера, 22:26
автомобиль нищеброда ,в какой то степени приближает нищеброда к миллиардеру ,ну как же у меня то же автомобиль как и у миллиардера !Но автомобиль миллиардера и нищеброда ,огромная ,несопоставимая разница!
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Сима

вчера, 22:20
Девушка жива ?
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енот

вчера, 22:13
Водитель обязан четко выполнять те требования, которые предписываются знаком «Пешеходный переход». Главное из них – необходимость пропустить пешеходов, находящихся на переходе (переходящих проезжую часть или ступивших на нее для перехода).
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indezit

вчера, 22:05
Наушники нужно снимать, в зоне п/перехода (между двумя знаками или на "зебре", при их отсутствии) пешеход не имеет права изменить направление движения или свою скорость, поскольку для водителя, не имеющего перед ним преимущества, это будет обозначать создание помехи и грубое нарушение ПДД, карающееся в зависимости от последствий, до уголовки. А перед зоной п/п (до обочины) пешеходу нужно оценить обстановку.
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