Происшествия
вчера, 15:50
18-летнюю девушку сбили на пешеходном переходе
Пешеход попала под колёса иномарки.
В пятницу вечером на пешеходном переходе на улице Водопьянова произошла авария. Под колеса иномарки возле остановки «Дом художника» попала девушка. Ее госпитализировали с места ДТП.
- По предварительным данным, авария произошла из-за несоблюдения правил проезда пешеходного перехода. Автомобилем «Фольксваген Поло» управлял 43-летний мужчина. Под колеса попала 18-летняя девушка. По данному ДТП проводится административное расследование. Все обстоятельства будут установлены в ходе дознания и следствия, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УГИБДД по Липецкой области.
Автоинспекторам могли бы помочь записи с уличных камер, но, по данным GOROD48, вчера вечером из-за высокой влажности им не удалось снять качественное видео.
- По предварительным данным, авария произошла из-за несоблюдения правил проезда пешеходного перехода. Автомобилем «Фольксваген Поло» управлял 43-летний мужчина. Под колеса попала 18-летняя девушка. По данному ДТП проводится административное расследование. Все обстоятельства будут установлены в ходе дознания и следствия, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УГИБДД по Липецкой области.
Автоинспекторам могли бы помочь записи с уличных камер, но, по данным GOROD48, вчера вечером из-за высокой влажности им не удалось снять качественное видео.
Комментарии (36)
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Ольга
что сказать то хотели?
не все так однозначно
Ник
Соседка
Ник
Пластиковый
Сима
енот
indezit