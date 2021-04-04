18-летнюю девушку сбили на пешеходном переходе

Пешеход попала под колёса иномарки.

В пятницу вечером на пешеходном переходе на улице Водопьянова произошла авария. Под колеса иномарки возле остановки «Дом художника» попала девушка. Ее госпитализировали с места ДТП.



- По предварительным данным, авария произошла из-за несоблюдения правил проезда пешеходного перехода. Автомобилем «Фольксваген Поло» управлял 43-летний мужчина. Под колеса попала 18-летняя девушка. По данному ДТП проводится административное расследование. Все обстоятельства будут установлены в ходе дознания и следствия, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УГИБДД по Липецкой области.



Автоинспекторам могли бы помочь записи с уличных камер, но, по данным GOROD48, вчера вечером из-за высокой влажности им не удалось снять качественное видео.

