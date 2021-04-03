322 пациента лечат коронавирус в липецких больницах

Еще 2 285 лечатся дома.

По данным на 13:00 3 апреля в больницах Липецкой области находятся 322 человека с подтвержденным COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Получают лечение на дому 2 285 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За минувшие сутки 103 человека в регионе завершили лечение от COVID-19, один человек умер. За последние сутки в регионе подтверждены 84 случая инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:



Липецк - 41

Елец - 4

Грязинский район - 13

Данковский район - 3

Добринский район - 1

Добровский район - 2

Долгоруковский район - 2

Задонский район - 2

Измалковский район - 4

Лебедянский район - 2

Лев-Толстовский район - 2

Липецкий район - 2

Усманский район - 5

Чаплыгинский район – 1.



Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 27 858 случаев новой коронавирусной инфекции, 24 704 человека выздоровели, 547 человек умерли, 2 607 — на лечении, уточняет оперштаб.