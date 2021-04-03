Коронавирус
сегодня, 14:26
322 пациента лечат коронавирус в липецких больницах
1 498
Еще 2 285 лечатся дома.
По данным на 13:00 3 апреля в больницах Липецкой области находятся 322 человека с подтвержденным COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Получают лечение на дому 2 285 пациентов с лёгкой формой COVID-19.
За минувшие сутки 103 человека в регионе завершили лечение от COVID-19, один человек умер. За последние сутки в регионе подтверждены 84 случая инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
Липецк - 41
Елец - 4
Грязинский район - 13
Данковский район - 3
Добринский район - 1
Добровский район - 2
Долгоруковский район - 2
Задонский район - 2
Измалковский район - 4
Лебедянский район - 2
Лев-Толстовский район - 2
Липецкий район - 2
Усманский район - 5
Чаплыгинский район – 1.
Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 27 858 случаев новой коронавирусной инфекции, 24 704 человека выздоровели, 547 человек умерли, 2 607 — на лечении, уточняет оперштаб.
За минувшие сутки 103 человека в регионе завершили лечение от COVID-19, один человек умер. За последние сутки в регионе подтверждены 84 случая инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
Липецк - 41
Елец - 4
Грязинский район - 13
Данковский район - 3
Добринский район - 1
Добровский район - 2
Долгоруковский район - 2
Задонский район - 2
Измалковский район - 4
Лебедянский район - 2
Лев-Толстовский район - 2
Липецкий район - 2
Усманский район - 5
Чаплыгинский район – 1.
Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 27 858 случаев новой коронавирусной инфекции, 24 704 человека выздоровели, 547 человек умерли, 2 607 — на лечении, уточняет оперштаб.
1 498
статистика