Погода в Липецке

вчера, 17:41

В Липецкой области небольшие дожди и до +11

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#погода
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В Липецкой области небольшие дожди и до +11

В ближайшие сутки Липецкая область окажется в тыловой части циклона – днем пройдут небольшие осадки. Среднесуточные температуры воздуха составят 3-5 градусов тепла, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный, 3-8 м/сек. Температура ночью составит от -4 до +1 градусов, днем будет от +6 до +11 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью составит от 0 до -2 градусов, днем будет от +8 до +10 градусов.

4 апреля стал самым теплым в Липецке в 1990 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1931 году – 13 градусов мороза.
5 1406
#погода
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Комментарии (5)

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кабак вместо библиотеки

вчера, 23:09
согласно духу времени
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на Кузнечной

вчера, 21:30
Таня, это - ресторан "Библиотека", вверху - ночной клуб "Лето Club".
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Таня

вчера, 21:00
Где сделано это фото?
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Николай Прокладкин

вчера, 20:03
А когда будет сухо?
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Вася

вчера, 18:54
Хоть бы дождь лил месяца полтора!
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