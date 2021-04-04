вчера, 17:41
В Липецкой области небольшие дожди и до +11
В ближайшие сутки Липецкая область окажется в тыловой части циклона – днем пройдут небольшие осадки. Среднесуточные температуры воздуха составят 3-5 градусов тепла, что в пределах нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью составит от 0 до -2 градусов, днем будет от +8 до +10 градусов.
4 апреля стал самым теплым в Липецке в 1990 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1931 году – 13 градусов мороза.
кабак вместо библиотеки
на Кузнечной
Таня
Николай Прокладкин
Вася