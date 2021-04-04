В Липецкой области небольшие дожди и до +11

В ближайшие сутки Липецкая область окажется в тыловой части циклона – днем пройдут небольшие осадки. Среднесуточные температуры воздуха составят 3-5 градусов тепла, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный, 3-8 м/сек. Температура ночью составит от -4 до +1 градусов, днем будет от +6 до +11 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью составит от 0 до -2 градусов, днем будет от +8 до +10 градусов.



4 апреля стал самым теплым в Липецке в 1990 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1931 году – 13 градусов мороза.