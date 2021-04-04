Общество

вчера, 16:33

Стоимость перепланировки «Университетского» упала на торгах в 2,5 раза

11 1976
#строительство #проект
2
Стоимость перепланировки «Университетского» упала на торгах в 2,5 раза

Проектировщики должны сделать проект за полгода.

АО «ДОМ.РФ» завершило торги на выполнение проекта проектировки и межевания территории внутри и возле микрорайона «Университетский». За услуги специалистов компания была готова заплатить 2,2 млн рублей. На аукционе победила организация, сбившая стартовую цену в 2,5 раза. Новый проект для «Университетского» обойдется в 850 000 рублей. Это была самая низкая стоимость услуг среди пяти подрядчиков, вышедших на торги.

Перемежевание и новое проектирование участков в престижном микрорайоне будет выполняться на основе приказа регионального управления строительства. Территория проектирования составляет 17,34 га. Эти участки сейчас – пустыри. Один находится внутри жилой застройки, второй – расположен вдоль Елецкого шоссе. Эти земли относятся к федеральной собственности. Там хотят развивать жилое и социальное строительство. На землях федеральной собственности планируется построить жилые дома от 6 до 12 этажей, школу на 1200 мест, детский сад, поликлинику и физкультурно-оздоровительный комплекс. Также в задании указано, что проектировщики должны проработать вопрос строительства многоуровневой парковки и пешей доступности социальной инфраструктуры.

На подготовку проекта у специалистов есть около полугода. Потом проект межевания и развития территории должен пройти публичные слушания.
11 1976
#строительство #проект
2

Комментарии (11)

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Берия

вчера, 21:17
Престижный? По вашим публикациям, то с этажей всё подряд бросают, то машины воруют, то всякая другая история. Это аппендицит Липецка. За такие деньги я в 40 км себе дом построил. И мне ляпота.
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Знаток

вчера, 20:07
Сделайте хоть в новых районах машиномест по количеству квартир ,а никак в строющихся районах ни мозгов ни совести одни кв метры на продажу
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Мнение

вчера, 19:34
Ну фсë, пора валить с университетского. Будет гетто. Снова краны, фонари, бетоносмесители и тралы на дорогах, теснота застройки... А нельзя перепланироаать жадность администрации? Или хотя бы территории соборной, 1 и дурки в Плеханово, поменяв их местами?
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Липчанин

вчера, 19:29
Чем хорош мкрн "Университетский " ? Это тем ,что дома строились еще по Советскому так называемому госту , где толщина внешней стены составляет в 2 кирпича , в 2 кирпича и поэтому дом держит тепло , не закрывая балконную дверь ! И люди это понимают ,что дома по такой раскладке уже давно перестали строить , так как дорого обходится стоимость метра квадратного ! И поэтому сообразив что по чем ,они на вторичке рынке УВЕРЕННО задвигают космические цены , знают что их дома самые лучшие и в тихом районе !
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Олень ипотечный с елецкого

вчера, 19:11
Было время я поверил в престиж елитного района.. благо санное пенное меня спасает от иллюзии моего успеха
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Сельдерей на растет на Елецком.

вчера, 17:58
Дед Пихто, ну на Университетском контингент по культурней и образованней будет,хотя и на старуху бывает проруха. А Елецкий в большинстве своем да,гетто.
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Петросяну

вчера, 17:50
Петросян, а твой 15 лучше?
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Дед Пихто

вчера, 17:28
Этот человейник не спасёт уже ничто. Гетто.
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Петросян

вчера, 17:22
После слов "престижный микрорайон" читать не смог. Долго ржал
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Липчанин

вчера, 17:14
Там места вполне достаточно чтобы реализовать все задуманное Я лично обеими руками ЗА ! Да , еще не забудьте про дорогу , которая свяжет ул Белянского с кольцевой развязкой в мкр Елецкий
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