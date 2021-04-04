Стоимость перепланировки «Университетского» упала на торгах в 2,5 раза

Проектировщики должны сделать проект за полгода.

АО «ДОМ.РФ» завершило торги на выполнение проекта проектировки и межевания территории внутри и возле микрорайона «Университетский». За услуги специалистов компания была готова заплатить 2,2 млн рублей. На аукционе победила организация, сбившая стартовую цену в 2,5 раза. Новый проект для «Университетского» обойдется в 850 000 рублей. Это была самая низкая стоимость услуг среди пяти подрядчиков, вышедших на торги.



Перемежевание и новое проектирование участков в престижном микрорайоне будет выполняться на основе приказа регионального управления строительства. Территория проектирования составляет 17,34 га. Эти участки сейчас – пустыри. Один находится внутри жилой застройки, второй – расположен вдоль Елецкого шоссе. Эти земли относятся к федеральной собственности. Там хотят развивать жилое и социальное строительство. На землях федеральной собственности планируется построить жилые дома от 6 до 12 этажей, школу на 1200 мест, детский сад, поликлинику и физкультурно-оздоровительный комплекс. Также в задании указано, что проектировщики должны проработать вопрос строительства многоуровневой парковки и пешей доступности социальной инфраструктуры.



На подготовку проекта у специалистов есть около полугода. Потом проект межевания и развития территории должен пройти публичные слушания.