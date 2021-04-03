«Стопкоронавирус»: 84 новых случая в Липецкой области, один умерший

Сервис отслеживания ситуации с коронавирусом в России представил свои суточные данные.

По данным ресурса «Стопкоронавирус.рф» за прошедшие сутки в Липецкой области один человек с COVID-19 скончался, выявлено 84 новых случая, после лечения выписаны 103 пациента.Всего с начала эпидемии по данным «Стопкоронавирус.рф» в Липецкой области выявлено 27 858 случаев COVID-19, 24 704 человек выздоровели, 538 пациентов скончались.В России за прошедшие сутки зафиксирован 9 021 случай COVID-19, выписано 9 618 человек, подтверждено 384 летальных исхода с коронавирусом. Всего в Российской Федерации зарегистрировано 4 572 077 случаев коронавирусной инфекции, число выписанных пациентов - 4 195 869.