Региональная администрация не будет отвечать за банкротство «Липецкой ипотечной корпорации»

Привлечь руководство региона к ответственности потребовал первый директор застройщика, обвиняемый в махинациях.

Арбитражный суд Липецкой области отклонил требование первого директора АО «Липецкая ипотечная корпорация» Валерия Клевцова о привлечении в качестве соответчиков по делу о банкротстве застройщика администрации Липецкой области и регионального управления имущественных и земельных отношений. А вот самому Клевцову, судя по всему, придется платить по долгам разорившегося «ЛИКа»: арбитражный управляющий по делу о банкротстве выставил ему требование о взыскании убытков на 1 860 043 рубля. Это заявление рассмотрят в мае 2021 года.



Арбитражный суд Липецкой области признал АО «Липецкая ипотечная корпорация» банкротом в августе 2019 года. Банкротство «Липецкой ипотечной корпорации» в ноябре 2018 года было инициировало ООО «Липецк-Гидромеханизация». Приблизительная общая сумма выставленных ипотечной корпорации счетов достигает 1 млрд рублей. АО «ЛИК» зарегистрировано в 2002 году. По данным федеральной налоговой службы уставный капитал организации составляет 384 млн рублей. АО «Липецкая ипотечная корпорация» работала при участии администрации Липецкой области и была нацелена на крупномасштабные проекты комплексного освоения территории в Липецке.



Репутацию АО «ЛИК» серьезно подмочили уголовные дела в отношении бывшего директора организации Валерия Клевцова. В отношении бывшего директора возбуждена серия уголовных дел по обвинению в коммерческом подкупе, которые в настоящее время объединены в одно производство. Экс-гендиректору «ЛИКа» вменяют вымогательство денежных средств и объектов недвижимости у трех застройщиков микрорайона «Елецкий» на сумму, превышающую 100 млн рублей. В июле 2017 года Валерий Клевцов был арестован и этапирован в московский СИЗО «Матросская тишина». Осенью 2018 года мера пресечения была изменена на домашний арест, который Клевцов отбывал в Москве. Суд над экс-депутатом в закрытом режиме идет в Воронеже.