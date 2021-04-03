Происшествия

сегодня, 12:56

Жительница Данкова обманула микрокредитную организацию

5 1245
#мошенничество
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Жительница Данкова обманула микрокредитную организацию

Женщина взяла деньги и не думала их отдавать.

Мировой судья СУ №2 Данковского района рассмотрела материалы уголовного дела в отношении жительницы Данкова, которую уличили в мошенничестве в сфере кредитования. Еще до приговора женщина призналась в преступлении.

Как указано в материалах суда, мошенничество было совершено вечером 18 декабря 2019 года. Данковчанка сидела дома, нигде не работала и воспитывала четверых детей. Ей пришла мысль взять кредит и не отдавать деньги. Женщина через интернет заключила дистанционный договор на кредит с микрокредитной компанией «Кредиттер». Данковчанка взяла в долг на 21 день 7 000 рублей. Кредит ей выдали под фиктивные сведения о том, что она работает в пивном баре «Живое пиво» и её ежемесячная заработная плата составляет 18 000 рублей. Получив деньги, женщина не стала их возвращать.

Суд вынес обвинительный приговор. Женщину решили не наказывать взысканиями, так как она не работает и содержит четверых детей. Данковчанку наказали исправительными работами на четыре месяца с удержанием в доход государства 5% зарплаты. Кредитная организация изначально заявила мошеннице иск на 21 000 рублей, но в ходе процесса отказалась от требований.
5 1245
#мошенничество
2

Комментарии (6)

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Ольга

8 минут назад
Мало взяла , больше надо было.
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Животиков

31 минуту назад
В чем обман? Кинуть жуликов это высший пилотаж.
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Ч

54 минуты назад
Разве это обман ? Это маленькая шалость ...
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Липецк

сегодня, 13:39
Так это их надо наказывать. Наверное проценты бешеные.
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без лоха жизнь плоха

сегодня, 13:20
Сами нарвались со своими дистанционными договорами.
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