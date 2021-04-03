Жительница Данкова обманула микрокредитную организацию

Женщина взяла деньги и не думала их отдавать.

Мировой судья СУ №2 Данковского района рассмотрела материалы уголовного дела в отношении жительницы Данкова, которую уличили в мошенничестве в сфере кредитования. Еще до приговора женщина призналась в преступлении.



Как указано в материалах суда, мошенничество было совершено вечером 18 декабря 2019 года. Данковчанка сидела дома, нигде не работала и воспитывала четверых детей. Ей пришла мысль взять кредит и не отдавать деньги. Женщина через интернет заключила дистанционный договор на кредит с микрокредитной компанией «Кредиттер». Данковчанка взяла в долг на 21 день 7 000 рублей. Кредит ей выдали под фиктивные сведения о том, что она работает в пивном баре «Живое пиво» и её ежемесячная заработная плата составляет 18 000 рублей. Получив деньги, женщина не стала их возвращать.



Суд вынес обвинительный приговор. Женщину решили не наказывать взысканиями, так как она не работает и содержит четверых детей. Данковчанку наказали исправительными работами на четыре месяца с удержанием в доход государства 5% зарплаты. Кредитная организация изначально заявила мошеннице иск на 21 000 рублей, но в ходе процесса отказалась от требований.