Общество

сегодня, 10:05

Движение по мосту в Ельце перекроют на 15 ночей

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#мост #ремонт #реконструкция
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Движение по мосту в Ельце перекроют на 15 ночей

Ограничения введут с 4 апреля.

Администрация Ельца сообщила график перекрытия движения по реконструируемому мосту через реку Быстрая Сосна. Движение там будет запрещено на 15 ночей, с полуночи до 5 утра: - с воскресенья (4.04) на понедельник (5.04) - с понедельника (5.04) на вторник (6.04) - со вторника (6.04) на среду (7.04) - со среды (7.04) на четверг (8.04) - с четверга (08.04) на пятницу (09.04) - с пятницы (09.04) на субботу (10.04) - с субботы (10.04) на воскресенье (11.04) - с воскресенья (11.04) на понедельник (12.04) - с понедельника (12.04) на вторник (13.04) - со вторника (13.04) на среду (14.04) - со среды (14.04) на четверг (15.04) - с четверга (15.04) на пятницу (16.04) - с пятницы (16.04) на субботу (17.04) - с субботы (17.04) на воскресенье (18.04) - с воскресенья (18.04) на понедельник (19.04). - Это необходимо для осуществления работ по переустройству линий связи и расширению дорожного полотна на подходах к мосту, - отмечают в елецкой мэрии. - Просим отнестись с пониманием и скорректировать по необходимости маршрут движения по городу. Напомним, реконструкция автомобильного моста началась в январе 2020 года. Первоначально на все работы отводились 25 месяцев. Подрядчик должен был завершить реконструкцию к 875-летию города, то есть к сентябрю 2021 года. Ожидается, что двухполосное движение на будет открыто в конце апреля 2021 года. Строительство 235-метрового железобетонного моста через Быструю Сосну началось в 1970 году, а завершилось в 1979 году. Он переброшен через воду параллельно пешеходному Каракумскому мосту.
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#мост #ремонт #реконструкция
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Комментарии (1)

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Михаил

сегодня, 13:07
А вечеров?
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