Коронавирус в России: животных тоже защитят вакциной

В России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 для животных – производство начнется в апреле, предзаказы уже принимают. Регионы смягчают режим самоизоляции для пенсионеров – в нескольких из них он стал рекомендательным. Однако Верховный суд пока отказался отменять масочный режим. Депутаты Госдумы с интересом отнеслись к идее туров в Россию для вакцинации – если такая своеобразная помощь с прививками не будет в ущерб россиянам.

Пока зарубежные страны вводят очередные ограничения, в России все увереннее говорят о стабилизации. С конца марта количество выявленных случаев колеблется вокруг отметки 9 тысяч человек. А 31 марта суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 275 случаев – это минимум с 29 сентября. Такие данные обнародовал оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. В целом за март выявили на четверть меньше случаев заражения, чем в феврале. К концу месяца страна опустилась на пятое место в мире по количеству заболевших, а четвертое заняла Франция. Всего с понедельника по пятницу в России объявлено о 43 224 инфицированных. Общее число зараженных в России с начала пандемии достигло 4 563 056 человек, умерли 99 633 человек.

В Липецкой области число тех, у кого выявляли положительный тест на SARS-CoV-2, уже меньше девяноста в сутки – с понедельника по пятницу регистрировалось от 87 до 83 человек. Число летальных случаев составило 537 человек. Всего с начала эпидемии на территории региона зарегистрировано 27 774 случаев новой коронавирусной инфекции, 24 601 человек выздоровели.

Мониторинг заболеваемости в России позволяет экспертам говорить о стабилизации, хотя они не исключают, что показатели могут колебаться. Заразившихся может стать больше в апреле-мае из-за предположительно сезонного характера коронавирусной инфекции. Об этом заявила в конце недели вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании проектных комитетов по нацпроектам «Здравоохранение» и «Демография». «В регионах ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции имеет тенденцию к стабилизации, но хотела бы обратить внимание, что традиционно апрель-май мы имеем сезонные заболевания, повышение сезонных заболеваний, а с учетом того, что COVID, по заключению специалистов, также будет носить сезонный характер, не исключены колебания количества граждан, которые заболевают новой коронавирусной инфекцией, и здесь стабилизация может сменяться некоторым ростом», - сказала она.

Из-за позитивной динамики регионы постепенно снимают ограничения. Об этом заявила заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина, передает ТАСС. «Ситуация, которую мы сейчас видим по сравнению с другими странами, позволяет нам удерживать ситуацию и уже <...> в ряде субъектов снимать те ограничения, которые мы вводили в прошлом году», - сказала она, выступая на XII Общероссийской конференции с международным участием «Неделя медицинского образования – 2021». Так, часть регионов переводят режим самоизоляции для пожилых граждан из обязательного в рекомендательный, сообщает ТАСС. С 1 апреля он носит рекомендательный характер в Северной Осетии и ХМАО, Кабардино-Балкарии, в Рязанской области отменяют самоизоляцию для работающих жителей старше 65 лет. Отменяется режим самоизоляции для жителей Саратовской области старше 65 лет. Некоторые регионы с 1 апреля ослабляет ограничения, касающиеся мероприятий. Некоторые регионы с 1 апреля ослабляет ограничения, касающиеся мероприятий. К плановой работе возвращаются больницы и поликлиники, возобновляются диспансеризация и профосмотры в прежнем режиме – количество «ковидных» коек в стране сократилось более чем в два раза. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. «Сейчас мы уже можем сказать, что с пика 279 тысяч коек, которые были у нас развернуты зимой, мы уже ушли на 119 тысяч», - цитирует Голикову «Интерфакс».

Эпидемиологи уже не ожидают третьей волны пандемии, хотя самые пессимистичные допускают такой вариант развития. Руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что Роспотребнадзор не ожидает третьей волны распространения коронавирусной инфекции в России. «Очень быстро растет иммунная прослойка как за счет переболевших, так и за счет вакцинации, поэтому ожидать, что будет еще какой-то очень большой подъем, не приходится», - пояснил он свой прогноз. Аналогичное мнение высказал в эфире Первого канала глава Минздрава Михаил Мурашко. «Сегодня заболеваемость снижается ежедневно, поэтому говорить пока о третьей волне преждевременно», - отметил министр. Иначе оценила ситуацию заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова – она не исключает, что с третьей волной Россия все-таки может столкнуться: «К сожалению, вторая волна коронавирусной инфекции захватила и начало 2021 года, и сейчас, к сожалению, показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить и о третьей волне коронавирусной инфекции», - сказала она на конференции «Неделя медицинского образования», передает ТАСС. При этом Семенова отметила, что проводятся необходимые меры для того, чтобы этого не допустить и добиться популяционного иммунитета к коронавирусу в стране. Министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью «России-24» также считает, что третьей волны можно избежать, если продолжать соблюдать противоэпидемические меры и увеличить темпы вакцинации.

Эксперты прогнозируют, что прошлогоднего минимума по заболеваемости Россия может достичь уже нынешним летом - если продолжать соблюдать меры профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщила ТАСС заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. «Если придерживаться противоэпидемических мер, то, возможно, удастся сохранить тенденцию к снижению, избежав каких-либо всплесков заболеваемости весной, и тогда ближе к лету сможем достичь прошлогоднего минимума по заболеваемости и даже более низкого его уровня». И даже сезонность не окажет сильного влияния, если использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать санитарные правила и вакцинироваться от коронавируса: «…на протяжении года мы наблюдаем, как повсеместные неспецифические меры профилактики гриппа, ОРВИ и COVID-19 снижают эти подъемы заболеваемости, характерные для весенне-осеннего периода в странах с умеренным климатом», - отметила она. В России эпидемия коронавируса может прекратиться к августу, высказал мнение советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев. «Эпидемия коронавируса в России может закончиться к августу 2021 года, так как многие люди будут иметь иммунитет», - приводятся слова Малеева в сообщении, размещенном в Instagram ведомства. А директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в интервью РИА Новости заявил, что до конца лета в России будет привито от коронавирусной инфекции 60% граждан, что также повлияет на формирование коллективного иммунитета. Хотя к осени инфекцию победить не удастся. «Пандемию мы не победим к осени, но процесс внутри нашей страны мы можем сделать вакциноуправляемым, это вполне реально, такая цель стоит, и я уверен, что мы ее достигнем», - отметил Гинцбург. Роспотребнадзор представил и пессимистичный сценарий, который озвучила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная - пандемия при оптимистичном прогнозе закончится через полгода, но при пессимистичном сценарии может затянуться на год. То, какой из двух прогнозов оправдается, зависит от сознательности граждан. В целом же вирус останется с нами надолго, считает Александр Гинцбург. В интервью «Известиям» он пояснил, что патогенный потенциал коронавируса еще не реализован, в связи с чем его очаги будут постоянно присутствовать в мире. Так что нужно быть готовым к длительному сосуществованию с этим возбудителем. «Следующий этап - заражение сельскохозяйственных и домашних животных. И когда мы в течение года защитим человечество с помощью хороших вакцин, к этому моменту будут заражены домашние животные, а избавляться от любимых питомцев никто не собирается. Поэтому вокруг нас будут постоянно присутствовать очаги этого возбудителя, который при этом будет еще эволюционировать», - рассказал он изданию.

Масочный режим пока остается. Его отмена преждевременна это может привести к подъему заболеваемости, как в Европе. Об этом сообщила ТАСС заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. «Например, в Китае сняли маски только тогда, когда у них практически перестали регистрировать случаи заболевания. И у нас преждевременно говорить о снятии масок и других послаблениях, если мы не хотим увидеть подъем заболеваемости, как в Европе», - отметила она. Свою позицию высказал Верховный суд: в четверг он отклонил иск Екатерины Гордон и группы других заявителей об отмене большого перечня мер, принятых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. С коллективным иском в Верховный суд обратилась группа граждан из разных регионов. Истцы просили признать недействительным пункт 4.4 санитарно-эпидемиологических правил профилактики новой коронавирусной инфекции, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ в мае 2020 года. По мнению заявителей, маски причиняют массу неудобств и нарушают права граждан. В свою очередь, представитель Роспотребнадзора назвала доводы истцов субъективными, отметив, что услышала лишь эмоции, передает «Российская газета». Она указала, что нормы изданы в рамках полномочий главного санитарного врача и не нарушают прав граждан. Верховный суд, заслушав все стороны, отклонил иск. Бывший главный санитарный врач РФ, первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает – россиянам вообще не следует отказываться от масочного режима. «Никогда. Это должно быть элементом нашей культуры», - отметил Онищенко, отвечая на вопрос ТАСС, когда Россия может отказаться от обязательного ношения масок. Он напомнил, что помимо коронавируса существует масса сезонных инфекций, которые не менее опасны, особенно для людей с ослабленным здоровьем. «Каждый год в нашу страну, на планету приходит вирус гриппа. Он не один, там 200 вирусов одновременно. Так почему не носить маску? Почему надо ждать, пока заболеешь?»- отметил Онищенко и напомнил, что маски носят жители Китая, Японии и Южной Кореи.

Ученые продолжают работать над вакцинами и исследовать их потенциал. Глава центра «Вектор» Ринат Максютов уверен - вакцины от коронавируса могут быть в дальнейшем оперативно изменены при появлении новых штаммов без проведения доклинических и клинических исследований. Об этом он рассказал в интервью RT. Поможет в этом уже имеющийся опыт создания вакцин от гриппа. «Ежегодно на основании данных по циркулирующим штаммам вируса гриппа определяется и при необходимости изменяется состав вакцин… В зависимости от используемой платформы могут быть оперативно изменены вакцины [от коронавируса] без необходимости проведения расширенных доклинических и клинических исследований, как в случае вакцины против гриппа при ежегодном изменении», - пояснил директор «Вектора». Начинаются изучения вакцинации беременных – об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире Первого канала. Пока специалисты рекомендуют прививаться от коронавируса тем, кто планирует беременность. «В третьем триместре пациентки часто заболевают тяжело, поэтому целесообразно до наступления беременности планировать, пройти вакцинацию». Вакцины защитят от коронавирусной инфекции диабетиков и сердечников, пояснил Михаил Мурашко в эфире канала «Россия-24». «Среди этой категории наиболее тяжелое течение. И у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно у пациентов с сахарным диабетом. Поэтому для них эта прививка служит фактически жизнесберегающим фактором и спасает от грозных осложнений», - отметил министр. Он напомнил о самых распространенных осложнениях в случае инфицирования SARS-CoV-2. «Сам ковид наиболее тяжело протекает у пациентов, имеющих артериальную гипертонию, сердечно-сосудистые и иные заболевания, сахарный диабет, ожирение». Эксперты рассказали еще об одной мере предосторожности – уже для переболевших. Им не стоит летать в жаркие страны, так как от высокой температуры страдает сердечно-сосудистая система и есть риск развития тромбоза. Об этом рассказала главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава РФ, профессор Галина Иванова в интервью газете «Известия».

За рубежом появляются желающие приехать в нашу страну ради прививки. Ранее глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, руководитель Союза торговых центров Булат Шакиров и лидер Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев попросили разрешить безвизовый въезд в РФ иностранцев для вакцинации. В Госдуме идею спецтуров в Россию с целью вакцинации от коронавирусной инфекции сочли интересной. Например, ее поддержал вице-спикер Петр Толстой. «Идея хорошая, мне она нравится. И я хочу сказать, что в этом смысле мы все постоянно слышим просьбы со стороны наших партнеров, просто даже знакомых и друзей, которые говорят: «А можно ли приехать и поставить вакцину?» - рассказал он в эфире «Говорит Москва». Однако сперва вакциной нужно обеспечить своих соотечественников. Нельзя допустить, чтобы из-за вакцино-туристов прививку не получили российские граждане. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко также считает, что поездки иностранцев в Россию для вакцинации на данный момент исключены. «Это не сегодня, сегодня вакцина идет бесплатно для граждан РФ внутри страны. Мы все-таки должны защитить свое население», - сказал он, отвечая на вопрос об отношении к «прививочному туризму», передает ТАСС.

В России зарегистрировали первую в мире вакцину против COVID-19 для животных. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя надзорного ведомства Константин Савенков. Он добавил, что в клинических испытаниях вакцины, стартовавших в октябре прошлого года, были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. «Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и о ее высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу». После начала пандемии коронавируса считалось, что животные - домашние и дикие - не восприимчивы именно к новому типу инфекции. При этом они заражаются другими видами инфекции из семейства коронавирусов. Но на данный момент, по информации Всемирной организации здравоохранения животных, некоторые виды животных все-таки заболевают коронавирусом, а случаи COVID-19 зарегистрированы во многих странах. Российские ученые считают, что вакцина для животных может предостеречь развитие мутаций вируса, чаще всего происходящих при межвидовой передаче возбудителя. Презентация вакцины пройдет в рамках Международного ветеринарного конгресса в Москве во второй половине апреля, тогда же планируется начать ее массовое производство. Но уже сейчас на нее принимают предзаказы. Об этом ТАСС сообщила советник главы ведомства Юлия Мелано. Вакцинацию будут проводить, если возникнет угроза массового распространения инфекции среди зверей. Подобная ситуация произошла в 2020 году в Дании, где из-за заражения норок на зверофермах власти уничтожили практически все поголовье этих пушных зверей. «Как практикующий ветеринарный врач я бы сказал так: если будут основания применять эту вакцину, мы будем ее применять. По всей видимости, основанием может стать ситуация, при которой заражения животных SARS-CoV-2 будут массовыми», - передает мнение президента Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергея Середы «Российская газета». Пока эксперты Россельхознадзора не видят необходимости в поголовной вакцинации домашних животных от COVID-19, потому что риски заражения людей от животных малы. Об этом ТАСС заявила советник главы ведомства Юлия Мелано.