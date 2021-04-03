Общество

сегодня, 08:04

Патрульные задержали похитителей металла

15 2595
#кража
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Патрульные задержали похитителей металла

Воры днем совершили кражу в Левобережном районе.

26 марта во время патрулирования одного из садоводческих товариществ в Левобережном районе внимание полицейских привлекла группа мужчин, которые несли металлическую дверь к припаркованному неподалеку автомобилю «Газель».

- Полицейские выяснили, что мужчины пытались совершить кражу чужого имущества. Злоумышленники были задержаны и доставлены в дежурную часть, - сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области. - Сотрудники полиции установили личности задержанных. Ими оказались 47-летний житель города Грязи, 31 и 52-летний жители двух сёл Грязинского района.

Отделом по расследованию преступлений СУ УМВД России по г. Липецку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «а» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на кражу».
15 2595
#кража
1

Комментарии (15)

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Животиков

25 минут назад
Цыги на автомобилях постоянно собирают лом с садовых участков, их можно круглосуточно отлавливать. Собирают абсолютно всё что можно сдать.
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Инженер

сегодня, 14:20
цыгане
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Мишаня

сегодня, 13:56
мама, дорогая, алюминий 80р, медь 400) чермет 12р.когда много, выгодно
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мама, дорогая

сегодня, 12:38
почем, по 3 копейки! Хотела сдать алюминевую посуду в скупку, посмотрела в интернете цены - 40 руб. за 1 кг выходит. Весь алюминий отнесла к мусорным контейнерам. Только время терять , за бензин больше отдашь. Дверь металлическая стояла в подъезде больше месяца- никто не позарился. Уголки алюминевые , длина более 2.5 метров стоят уже более полгода тоже ещё никто не утащил. Сдавать нынче вторсырье выгодно только алкашам за стакан самогона.
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Нежный

сегодня, 11:12
Возьмите меня в полицию!Меня тоже группа мужчин привлекает.
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Шариков П.П.

сегодня, 10:57
Гвардеец главаря,я их давно подозревал!
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почем

сегодня, 10:56
лом черный сейчас ?
ответить

Срочно

сегодня, 10:16
Проверить на причастность к хищению металла с аэропорта
ответить

Гвардеец главаря

сегодня, 10:06
А нас мужики не привлекают!Мы женьчин любим!
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Так

сегодня, 09:59
Дауны на паленку зарабатывали?))) Хоть бы фамилии их узнать,где живут.
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