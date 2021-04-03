Патрульные задержали похитителей металла

Воры днем совершили кражу в Левобережном районе.

26 марта во время патрулирования одного из садоводческих товариществ в Левобережном районе внимание полицейских привлекла группа мужчин, которые несли металлическую дверь к припаркованному неподалеку автомобилю «Газель».



- Полицейские выяснили, что мужчины пытались совершить кражу чужого имущества. Злоумышленники были задержаны и доставлены в дежурную часть, - сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области. - Сотрудники полиции установили личности задержанных. Ими оказались 47-летний житель города Грязи, 31 и 52-летний жители двух сёл Грязинского района.



Отделом по расследованию преступлений СУ УМВД России по г. Липецку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «а» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на кражу».

