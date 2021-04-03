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В Приморье рухнул мост

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Движение транспорта по мосту в районе Лукьяновки-Новополтавки закрыто

В селе Лукьяновка Красноармейского района Приморского края рухнул мост из-за затора льда на реке. Движение транспорта по мосту в районе Лукьяновки-Новополтавки закрыто, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации начальника ГОЧС Красноармейского района, 3 апреля на реке Большая Уссурка на 3 километре автодороги Лукьяновка — Новополтавка под мостом образовался затор льда, вследствие чего произошло обрушение двух опор и пролетов деревянного мостового настила. В настоящее время движение по мосту приостановлено для всех видов транспорта. На место происшествия выезжала глава муниципалитета Наталья Пантелеева.

Сейчас проводится  заседание комиссии КЧС района по данному происшествию. Погибших, пострадавших нет. Существуют альтернативные проезды: Новопокровка — Рощино — Лимонники — Измайлиха — Метеоритное.

Стоит отметить, что ранее жители Красноармейского района обращали внимание местных властей на удручающее состояние мостового перехода. Однако от реакции со стороны муниципалитета не последовало.

"Скоро мостик наш уплывет, будем на лодке ездить летом", — говорил один из местных жителей, когда недавно записывал видео состоянии моста, сообщает primamedia.ru

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