Общество
вчера, 20:11
Паводок пришел в Добровский район
Начало подтапливать село Ратчино
Ратчино это самое паводкоопасное село Добровского района. Раньше с Ратчино могла в этом плане соперничать Преображеновка. Но там проблемы приносил низкий мост, и когда разливался Воронеж, он преграждал путь в Преображеновку, и село могло по две недели быть отрезанным от «большой земли». Но недавно в Преображеновке построили высокий новый мост и проблему исчезла.
Ратчино же обычно топит Становая Ряса, и редко – Воронеж. В этом году именно воды Воронежа «подпёрли» Рясу и начался разлив реки по селу. Жительница Ратчина прислала в редакцию GOROD48 письмо и видео. «Здравствуйте! Вот так разлилась река Становая Ряса. Вчера ещё можно было пройти до центра села в магазин, сегодня все пути отрезаны, вода пребывает стремительно», - написала женщина.
Паводок пока небольшой, вода поднялась над подтапливаемым участком на 20 сантиметров, хотя глава села, Олег Кожевников говорит, что, возможно, это только начало, а основной паводок – впереди.
- Пока только подтоплены две улицы – Октябрьская и Некрасова. Но они не отрезаны «от мира». Со стороны Чаплыгинского района, села Буховое – проезд на эти улицы есть. Более того, неподалеку расположен пожарно-спасательный пост №34.
- Спасатели всегда готовы прийти на помощь, - говорит Олег Кожевников. Но, еще раз повторю, это, возможно начало, дальше может подтопить и другие улицы. Но никто не будет отрезан от «большой земли» и лишен помощи. Главное, чтобы люди не просто снимали видео и выкладывали куда-то в Интернете с криками «Караул!», а обращались ко мне хоть днем, хоть ночью (глава оставил свой мобильный телефон журналистам на случай если жители Ратчино по незнанию в первую очередь будут обращаться на сайт GOROD48 прим. ред). Пока же в администрацию села не обратился ни один человек за помощью.
По словам главы, замер уровня воды он проводит дважды в день, в половине шестого утра и в пять вечера, после чего делает доклад в несколько инстанций.
- Если уровень воды поднимется еще сантиметров на пятьдесят к сегодняшним двадцати, можно будет говорить об усилении паводка. Если того будет требовать ситуация, развернем штаб, обустроим пункт временного размещения людей. Все для этого есть, все готово и как во время крупного паводка 2018 года в Ратчино начнут дежурить круглосуточно спасатели. Коме того, есть договоренности с фермерами, если понадобится техника, с людьми у кого есть лодки. Главное, чтобы люди не молчали а вовремя обращались – в МЧС, ГО и ЧС, ГПСС, в администрацию села, района...
Ратчино же обычно топит Становая Ряса, и редко – Воронеж. В этом году именно воды Воронежа «подпёрли» Рясу и начался разлив реки по селу. Жительница Ратчина прислала в редакцию GOROD48 письмо и видео. «Здравствуйте! Вот так разлилась река Становая Ряса. Вчера ещё можно было пройти до центра села в магазин, сегодня все пути отрезаны, вода пребывает стремительно», - написала женщина.
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Паводок пока небольшой, вода поднялась над подтапливаемым участком на 20 сантиметров, хотя глава села, Олег Кожевников говорит, что, возможно, это только начало, а основной паводок – впереди.
- Пока только подтоплены две улицы – Октябрьская и Некрасова. Но они не отрезаны «от мира». Со стороны Чаплыгинского района, села Буховое – проезд на эти улицы есть. Более того, неподалеку расположен пожарно-спасательный пост №34.
- Спасатели всегда готовы прийти на помощь, - говорит Олег Кожевников. Но, еще раз повторю, это, возможно начало, дальше может подтопить и другие улицы. Но никто не будет отрезан от «большой земли» и лишен помощи. Главное, чтобы люди не просто снимали видео и выкладывали куда-то в Интернете с криками «Караул!», а обращались ко мне хоть днем, хоть ночью (глава оставил свой мобильный телефон журналистам на случай если жители Ратчино по незнанию в первую очередь будут обращаться на сайт GOROD48 прим. ред). Пока же в администрацию села не обратился ни один человек за помощью.
По словам главы, замер уровня воды он проводит дважды в день, в половине шестого утра и в пять вечера, после чего делает доклад в несколько инстанций.
- Если уровень воды поднимется еще сантиметров на пятьдесят к сегодняшним двадцати, можно будет говорить об усилении паводка. Если того будет требовать ситуация, развернем штаб, обустроим пункт временного размещения людей. Все для этого есть, все готово и как во время крупного паводка 2018 года в Ратчино начнут дежурить круглосуточно спасатели. Коме того, есть договоренности с фермерами, если понадобится техника, с людьми у кого есть лодки. Главное, чтобы люди не молчали а вовремя обращались – в МЧС, ГО и ЧС, ГПСС, в администрацию села, района...
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н-дя
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молодой тупняк