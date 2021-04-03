Общество

вчера, 20:11

Паводок пришел в Добровский район

5 1488
#паводок #Ратчино
4
Паводок пришел в Добровский район

Начало подтапливать село Ратчино

Ратчино это самое паводкоопасное село Добровского района. Раньше с Ратчино могла в этом плане соперничать Преображеновка. Но там проблемы приносил низкий мост, и когда разливался Воронеж, он преграждал путь в Преображеновку,  и село могло по две недели быть отрезанным от «большой земли». Но недавно в Преображеновке построили высокий новый мост и проблему исчезла.

Ратчино же обычно топит Становая Ряса, и редко – Воронеж. В этом году именно воды Воронежа «подпёрли» Рясу и начался разлив реки по селу. Жительница Ратчина прислала в редакцию GOROD48 письмо и видео. «Здравствуйте! Вот так разлилась река Становая Ряса. Вчера ещё можно было пройти до центра села в магазин, сегодня все пути отрезаны, вода пребывает стремительно», - написала женщина.

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Паводок пока небольшой, вода поднялась над подтапливаемым участком на 20 сантиметров, хотя глава села, Олег Кожевников говорит, что, возможно, это только начало, а основной паводок – впереди.

- Пока только подтоплены две улицы – Октябрьская и Некрасова. Но они не отрезаны «от мира». Со стороны Чаплыгинского района, села Буховое – проезд на эти улицы есть. Более того, неподалеку расположен пожарно-спасательный пост №34.

- Спасатели всегда готовы прийти на помощь, - говорит Олег Кожевников. Но, еще раз повторю, это, возможно начало, дальше может подтопить и другие улицы. Но никто не будет отрезан от «большой земли» и лишен помощи.  Главное, чтобы люди не просто снимали видео и выкладывали куда-то в Интернете с криками «Караул!», а обращались ко мне хоть днем, хоть ночью (глава оставил свой мобильный телефон журналистам на случай если жители Ратчино по незнанию в первую очередь  будут обращаться на сайт GOROD48 прим. ред). Пока же в администрацию села не обратился ни один человек за помощью. 

 По словам главы, замер уровня воды он проводит дважды в день, в половине шестого утра  и в пять вечера, после чего делает доклад в несколько инстанций.  

- Если уровень воды поднимется еще сантиметров на пятьдесят к сегодняшним двадцати, можно будет говорить об усилении паводка. Если того будет требовать ситуация, развернем штаб, обустроим пункт временного размещения людей. Все для этого есть, все готово и как во время крупного паводка 2018 года в Ратчино начнут дежурить круглосуточно спасатели.  Коме того, есть договоренности с фермерами, если понадобится техника, с людьми у кого есть лодки. Главное, чтобы люди не молчали а вовремя обращались – в МЧС, ГО и ЧС, ГПСС, в  администрацию села, района...

5 1488
#паводок #Ратчино
4

Комментарии (5)

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вчера, 21:27
60+, не кому бы так нежелать т.к рядом дома
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н-дя

вчера, 20:55
"С причала рыбачил апостол Андрей, а Спаситель ходил по воде. И Андрей доставал из воды пескарей, а Спаситель — погибших людей."
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-

вчера, 20:36
Страна засидевшихся дармоедов
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60+

вчера, 20:34
Можно только порадоваться за это село что у них есть паводок во многих местах про это уже забыли . Реки и пруды обмелели превращается всё в пустыню .
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молодой тупняк

вчера, 20:24
Поеду летом рыбачить в этот район! Река где остров посередине полная, кто в курсе?!
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