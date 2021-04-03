В России

вчера, 17:01

Цены на перелеты по России выросли на 15-120%

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#авиаперелеты
Стоимость авиабилетов в некоторые российские города, купленных в январе-марте с вылетом в апреле-июне выросла на 15-120% по сравнению с 2019 годом. Это следует из данных агрегаторов авиабилетов Aviasales, Туту.ру, Кupibilet, OneTwoTrip, с которыми ознакомились «Известия».  

Больше всего подорожали билеты из Москвы в Набережные Челны — на 121%, Томск — на 91%, Нижнекамск — на 88%, Чебоксары — на 46%, Ростов-на-Дону — на 36%. Также заметно прибавили в цене перелеты из Сочи в Пермь — плюс 58%, из Новосибирска в Нижневартовск — 41%. Стоимость авиабилетов из Москвы в Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Ханты-Мансийск, Ульяновск, Краснодар, Якутск и Сыктывкар выросла на 30-36%. Более чем на 15% подорожали перелеты из Москвы в Сочи, Калининград, Казань, Иркутск, Сургут, Волгоград, Симферополь, из Сочи в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. 

Стоимость авиабилетов на внутренние рейсы с вылетом в период с апреля по июнь 2021 года из Москвы, Сочи и Симферополя выросла, подтвердила «Известиям» представитель OneTwoTrip Елена Шелехова. Средняя цена билета в одну сторону из столицы составила 5,1 тыс. рублей, что на 10% выше, чем два года назад, когда пандемии коронавирусной инфекции не было, сказал он. Авиабилет из Сочи подорожал на 21% до 6,2 тыс. рублей, а из Симферополя — на 3%, до 6 тыс. рублей, добавила представитель сервиса. 

Аналитики «Туту.ру» зафиксировали рост среднего чека по ряду популярных российских маршрутов. Например, на направлениях из Москвы в Симферополь, Сочи и Минеральные Воды показатель на апрель-май увеличился на 14-16%. По направлениям Санкт-Петербург-Сочи и Москва-Краснодар средний чек вырос на 11-12%. В Aviasales также зафиксировали подорожание билетов на апрельские и майские рейсы из регионов в Сочи, Симферополь и Минеральные Воды — на 5-7%. 
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#авиаперелеты

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