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вчера, 17:00

Численность долгожителей в России увеличилась на 6,5% в 2020 году

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#долгожители
В 2020 году численность долгожителей увеличилась на 6,5%, достигнув рекорда в 785,2 тыс. человек, следует из данных Росстата, которые есть у «Известий»

Максимальный рост был зафиксирован в группе 100 лет и старше — почти 33%. Отмечается, что рост численности долгожителей является многолетней тенденцией. Так, с начала 2015 года россиян старше 100 лет стало больше в 2,2 раза. 

При этом если бы не пандемия, то долгожителей в стране было бы еще больше. 

В Минтруде увеличение долгожителей связывают с тем, что государство уделяет системное внимание поддержке граждан старших возрастов. В частности, развитию в регионах практик, которые способствуют их активному образу жизни. 

По словам завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Елены Егоровой, основным фактором увеличения численности долгожителей является смена поколений. 

Она отметила, что сейчас в самый почтенный возраст вступают люди, которые которые встретили Великую Отечественную войну детьми или подростками. Именно эта «новая кровь» пополняет ряды долгожителей. 
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#долгожители

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