Задонск собирается стать столицей филатуризма

И привёз в столицу голубиную почту.



В Москве продолжается Международная туристическая выставка «Интурмаркет - 2021». Задонский район презентовал новый туристический бренд «Задонск - столица филатуризма».







Филатуризм – это симбиоз филателии и туризма, когда во время путешествия коллекционер приобретает филателистическую коллекцию или отправляет почтовую открытку или конверт с маркой.

- Любой желающий мог отправить письмо друзьям, родным, воспользовшись «Пчелиной», «Голубиной», «Соколиной» и «Ямской» почтой, - рассказал на своей странице в Инстаграм глава Задонского района Алексей Щедров.Завершился день отправкой голубиной почты в честь открытия нового направления в туристической сфере.