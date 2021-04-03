Культура

вчера, 15:05

Задонск собирается стать столицей филатуризма

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#Задонск #туризм
Задонск собирается стать столицей филатуризма

И привёз в столицу голубиную почту.

В Москве продолжается Международная туристическая выставка «Интурмаркет - 2021». Задонский район презентовал новый туристический бренд «Задонск - столица филатуризма».

Филатуризм – это симбиоз филателии и туризма, когда во время путешествия коллекционер приобретает филателистическую коллекцию или отправляет почтовую открытку или конверт с маркой.

- Любой желающий мог отправить письмо друзьям, родным, воспользовшись «Пчелиной», «Голубиной», «Соколиной» и «Ямской» почтой, - рассказал на своей странице в Инстаграм глава Задонского района Алексей Щедров.

Завершился день отправкой голубиной почты в честь открытия нового направления в туристической сфере.

Фото - vk.com

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#Задонск #туризм

Комментарии (8)

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ржачно

вчера, 17:40
Вы граждан запрессовали психозом ковидозом так - что вас чиновников ненавидят до 7 колена. В США людям еду бесплатно раздают, выплаты несколько раз делали всем абсолютно. А вы? Готовы были расстрелять всех кто без намордника. Какой туризм? Вы на коленях перед людьми прощения должны просить за этот дурдом. Все соседи пальцем у виска крутят.
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смешно

вчера, 17:29
Липецкая область теперь проклята. Её все соседи кличут ковидозной на всю голову. Даже мигранты бегут отсюда. Какой туризм вы хотите развивать болезные?
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Илон Маск

вчера, 17:21
В Туле пряники продают вдоль дорог, а у нас бордюры надо, именные расписные, со стразами. Расцветёт земля липецкая истинно тогда.
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Золушка

вчера, 17:07
Пустота. Чиновники Липецкой области палец о палец не ударили для развития туризма. А если кто-то хотел сделать для туризма столкнулись с непреодолимыми бюрократическими барьерами. Не заинтересованы чиновники в этом деле, потому что есть результат работы, нет результата, зарплату все -равно получают. Какие планы были, а вылетело все в трубу.
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может

вчера, 16:12
промышленность пора возрождать?
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Опять

вчера, 15:55
Маниловщина
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Когда

вчера, 15:47
Делом займётесь бездельники.Всё развалили,теперь маетеся ерундой.
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Слава

вчера, 15:38
Когда-то Задонский район гремел на всю страну своей кабачковой икрой. Куда дели овощесушильный завод, пищекомбинат, маслозавод, промкомбинат, цветрон. Сколько турбаз было... Всё уничтожили, всё продали. Даже баржи по Дону ходили. Позор путинской едросии.
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