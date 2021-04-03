Коронавирус

вчера, 14:42

За сутки от COVID-19 в Липецкой области вылечился 131 человек

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#коронавирус
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За сутки от COVID-19 в Липецкой области вылечился 131 человек

Всего с начала эпидемии, по данным оперштаба, на территории региона зарегистрированы 27 774 случая новой коронавирусной инфекции, 24 601 человек выздоровел, 2 627 — лечатся, 546 человек умерли. По данным сайта стопкоронавирус.рф умерли 537 человек.

За последние сутки в регионе подтверждены 83 случая инфицирования коронавирусом. На первом месте Липецк — 24 случая, на втором Елец — 16, третье место поделили Грязинский и Задонский районы — по 10 заболевших. В Елецком районе — 4, в Добринском, Долгоруковском и Тербунском районе — по 3, в Данковском, Лебедянском и Хлевенском районах — по 2, в Воловском, Липецком, Усманском и Чаплыгинском районах — по одному заболевшему.
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#коронавирус
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Комментарии (1)

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Mikl

вчера, 16:14
Уважаемые, что вы каждый день сколько умерло, сколько вылечилось. Напишите чем лечиться от вируса и чем вылечите в больнице? А то раздают звезды героев врачам а что они делают и как это секрет. За это они получают звезды, а ваше дело болеть или выздоравливать.В.Высоцкий царство небесное ему писал в советское время:гриппа вирус в целом мире, три четыре, здесь лежит еще гимнастика. обтирайтесь чем придется, водными займитесь процедурами и все в Советском Союзе вылечились
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