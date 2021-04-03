За сутки от COVID-19 в Липецкой области вылечился 131 человек

Всего с начала эпидемии, по данным оперштаба, на территории региона зарегистрированы 27 774 случая новой коронавирусной инфекции, 24 601 человек выздоровел, 2 627 — лечатся, 546 человек умерли. По данным сайта стопкоронавирус.рф умерли 537 человек.

За последние сутки в регионе подтверждены 83 случая инфицирования коронавирусом. На первом месте Липецк — 24 случая, на втором Елец — 16, третье место поделили Грязинский и Задонский районы — по 10 заболевших. В Елецком районе — 4, в Добринском, Долгоруковском и Тербунском районе — по 3, в Данковском, Лебедянском и Хлевенском районах — по 2, в Воловском, Липецком, Усманском и Чаплыгинском районах — по одному заболевшему.