В России

59 минут назад

Ученые посчитали бессимптомных носителей COVID-19 не заразными

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#коронавирус

Бессимптомные носители коронавируса могут быть не заразными, к таким выводам пришла группа зарубежных исследователей.  

Международный коллектив ученых из Китая, Великобритании и Австралии исследовал 300 человек (132 мужчины и 168 женщин) с положительными тестами на COVID-19, у которых не было симптомов болезни. Этих людей поместили на карантин и в течение двух недель наблюдали за ними до того момента, пока тесты не стали отрицательными. Ни одного симптома болезни за это время у зараженных не появилось. 

Также, как сообщают «Известия», исследователи проанализировали близкие контакты наблюдаемых. Всего таких было 1174, и ни у одного человека не было положительного результата теста на COVID-19. Авторы работы сделали вывод, что бессимптомные носители вряд ли способны заражать других людей. 

«Логика в теории авторов работы есть, ведь если у человека нет симптомов, значит, у него в организме малое количество вируса. И чем меньше вируса носит в себе человек, тем меньше у него вероятность заразить другого. Хотя, конечно, на это влияет и то, сколько по времени, как активно и на каком расстоянии общаются люди», — отметил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. 

В идеале для завершения исследования стоило бы сравнить количество вируса у людей с симптомами COVID-19 и без них, считает ученый. 
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#коронавирус

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