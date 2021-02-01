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На благоустройство перехода у ЦУМа потратили 270 тысяч рублей, но результата не видно

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#благоустройство
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На благоустройство перехода у ЦУМа потратили 270 тысяч рублей, но результата не видно

В этом году на все 4 перехода потратят чуть более 300 тысяч рублей.

В редакцию GOROD48 обратились читатели, обеспокоенные судьбой подземного перехода на площади Плеханова.

- Около года назад мэрия Липецка взялась навести порядок в подземном переходе около ЦУМа, - пишет липчанин, который даже снял целый клип в подземном переходе. - Несколько раз стены отмывали и закрашивали. Спустя год - результата ноль.

Как рассказали GOROD48 в Отделе взаимодействия со СМИ администрации города Липецка, в прошлом году на работы в этом переходе было израсходовано 270 тысяч рублей.

В 2020 году в подземном переходе на площади Плеханова был выполнены целый список всевозможных работ: это ремонт штукатурки потолка цементно-известковым раствором, очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок - с земли и лесов, установка светодиодных светильников, установка распределительной коробки, монтаж гофры, прокладка провода, демонтаж металлических изделий, масляная окраска, ремонт металлических изделий, монтаж лотков, решеток, крышек колодцев, облицовка стен парапетов и сходов в переход природным камнем, ремонт бетонной стяжки пандусов и площадок схода, гладкая облицовка колонн, монтаж поручней, установка гранитных плит на парапеты – всего в этом длинном списке 26 пунктов.

Но результат всех этих работ уже сейчас, действительно, плохо видно.

- В 2020-м году были сделаны работы на приличную сумму, но состояние перехода плохое, как только стены отчистят и покрасят – на них снова рисуют, - отметили в Отделе взаимодействия со СМИ администрации города Липецка. - А всего подземных переходов в Липецке четыре. В 2021 году на все переходы выделено чуть более 300 тысяч рублей. Поэтому главное сейчас – сохранность. Мы просим липчан бережнее относиться к городским пространствам, которые администрация регулярно приводит в порядок.

В мэрии добавили, что установка камер видеонаблюдения тоже вряд ли сможет решить проблему. На некоторых общественных пространствах камеры установили. Но в случае с тем же сквером Сорокина они пока не показали свою эффективность от вандалов – хотя нарушители и попадают на видео, но их зачастую не находят.
5 774
#благоустройство
2

Комментарии (5)

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Ха-ха

4 минуты назад
В двушке за 300 к ремонт не сделаешь, а тут четыре перехода отремонтируют.
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Житель города

13 минут назад
А что Вам плохо видно Город 48? Надписи на стенах перехода видно просто отлично! Люди в городе Липецке свиньи и портят всё, что для них делают. Вы бы лучше ходили и снимали, когда работы выполняются, а не через пол года, когда наши горажане все изгадят
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Пусть

24 минуты назад
Росгвардия патрулирует.
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.

33 минуты назад
ловить и пороть без вазелина прилюдно надо
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Каракули

47 минут назад
Чё за слово написано на стенке?! Скажите кто-нибудь!
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