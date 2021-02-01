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Липецкая вечЁрка: гололед, мелкие пакости ближнему и последствия воскресной акции

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#вечЁрка #гололед #акция
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Липецкая вечЁрка: гололед, мелкие пакости ближнему и последствия воскресной акции

Сегодня, 1 февраля, коммунальщики боролись с гололедом, горожане жалуются друг на друга: на оставленные у мусорки автомобили и испорченный подземный переход, а в суды уже поступили 10 административных дел участников акции 31 января.

Зима выкинула очередной фортель. После оттепели ударил мороз. У сотрудников коммунальных служб, которые сильно зависят от перепадов погоды, вновь работы невпроворот.

В мэрии пообещали, что к вечеру все тротуары обработают песком и солью. Липчане, пришедшие домой, уже проверили, выполнено это обещание или нет.

— Дороги, по которым ходит Артамонов, может, и чистят. В микрорайонах дороги смерти. До школы кое-как дошли. Дворников нет вообще, — возмутился один из наших комментаторов.

— Так в УК дворники работают неофициально, зарплату в конвертах получают. Вы разве не знали. Поэтому их 130 на весь город, — сообщил читатель, подписавшийся «Из достоверных источников».

На улице Московской «КамАЗ», который посыпал дорогу песком,  столкнулся с автомобилем «Шкода». В ДТП никто не пострадал.  

А накануне на улице 8 Марта старое дерево  рухнуло на иномарку.

Последствия гололеда уже дают о себе знать. В травматологическом отделении больницы «Свободный Сокол» нет свободных мест.

Несмотря на то, что на улице не так уж и холодно, ожоговый центр тоже не пустует. В нем лечатся двое 40-летних мужчин. Один обморозил руки из-за того, что работал без перчаток, а другой ноги — разуливал по улице в мокрой обуви.

Расслабляться липчанам рановато. Спасатели предупреждают, что ночью  ожидается сильный снег. Его принесет  южный циклон

Горожане, живущие на улице Артемова, наказали водителя, который припарковался у мусорных контейнеров. Они сложили отходы на его автомобиль. Коммунальная месть попала на видео. Спрашивается, кто виноват в том, что мы так плохо живем?

Еще один липчанин прислал GOROD48 видео испоганенного подземного перехода под площадью Плеханова. Он вспомнил о том, что власти обещали навести в переходе порядок. Да, обещали, но и стены не сами себя исписали.

И еще новость про стены, по которым пошли трещины. Жители пятиэтажки в 9-м микрорайоне уже десять лет бьют тревогу. Но их усилия пока привели только к тому, что трещины стали еще шире. В мэрии, правда, после обращения GOROD48, пообещали обсудить ситуацию.

Накануне в Липецке, как и по всей стране, прошла несогласованная с властями акция. После ее окончания в отделы полиции доставили 29 человек. Сегодня стало известно, что в суды поступили 10 административных дел, которые планируется рассмотреть 2 февраля.
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#вечЁрка #гололед #акция
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