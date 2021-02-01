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Южный циклон принесет в Липецкую область снегопад

4 825
#снегопад
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Южный циклон принесет в Липецкую область снегопад

В ночь на 2 февраля с выходом на территорию Липецкой области южного циклона ожидается сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы. 

Но уже днем 2 февраля небольшой снег пройдет лишь местами. 3 февраля преимущественно без осадков. 4 февраля с атмосферным фронтом атлантического циклона на территории региона пройдут осадки различной интенсивности – преимущественно в виде мокрого снега. Среднесуточные температуры воздуха составят: 2 и 3 февраля – 3-8 градусов мороза, что на 4-7 градусов выше нормы, 4 февраля – около нуля градусов, что на 10 градусов выше нормы.   

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью сильный снег, на дорогах снежные заносы, днем местами небольшой снег. Ветер северо-восточный, 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью составит от 6 до 11 градусов мороза, днем - от 3 до 8 градусов мороза. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью сильный снег, днем небольшой снег. Температура ночью составит от 7 до 9 градусов мороза, днем ожидается от 4 до 6 градусов мороза. 

День 2 февраля стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +4 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1967 году – 33 градуса мороза.
4 825
#снегопад
1

Комментарии (4)

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Гость

8 минут назад
Верните крещенские морозы@
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Рома

сегодня, 17:27
Февраль днями обижен потому и злой.
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Александр Киянский

сегодня, 17:11
Как в Зимней сказке)
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Леночка

сегодня, 17:09
Мне снег макияж портит!
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