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Британские медики обнаружили новое тяжелое осложнение при коронавирусе
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Британские медики зафиксировали корковую слепоту в качестве одного из осложнений при коронавирусе.
Британские врачи выявили первый клинический случай развития стойкой корковой слепоты как осложнения при новой коронавирусной инфекции. Ничего подобного ранее не наблюдалось, - отмечено в статье журнала Cureus.
Ученые в Великобритании выявили новое осложнение при COVID-19, которое проявляется в полной потере зрения. Специалисты Королевской больницы в Дерби обнаружили осложнение при обследовании инфицированной коронавирусом 54-летней женщины, не страдавшей от хронических заболеваний. Пациентка пожаловалась на лихорадку, сухой кашель и миалгию (боль в мышцах). На момент обращения в клинику у нее наблюдалась температура в 38,4 градуса, пульс достигал 114 ударов в минуту, артериальное давление держалось на уровне 125/78 миллиметров ртутного столба, а сатурация составляла 82%. После дальнейшего ухудшения состояния была начата неинвазивная вентиляция легких, затем женщину подключили к ИВЛ.
В ходе лечения были назначены антибиотики широкого спектра действия, оказавшие положительный эффект. На 21-й день лечения врачи наблюдали тонико-клонический приступ, после которого медики провели компьютерную томографию (КТ) головного мозга. По итогам исследования можно предположить наличие у пациентки синдрома задней обратимой энцефалопатии (PRES).
В течение 10 дней после проведения КТ выяснилось, что у больной присутствует корковая слепота — заболевание, вызванное поражением затылочной доли головного мозга и сопровождающееся полным отсутствием зрения. При этом реакция зрачков на свет была нормальной.
На основе анализов и наблюдений медики сделали вывод, что основной причиной PRES было не высокое кровяное давление, а сепсис. В течение следующих восьми недель после обнаружения признаков корковой слепоты женщина частично выздоровела — она начала различать формы и цвета, но нарушения зрения по-прежнему оставались очень серьезными, - передает РИА Новости.
Ученые в Великобритании выявили новое осложнение при COVID-19, которое проявляется в полной потере зрения. Специалисты Королевской больницы в Дерби обнаружили осложнение при обследовании инфицированной коронавирусом 54-летней женщины, не страдавшей от хронических заболеваний. Пациентка пожаловалась на лихорадку, сухой кашель и миалгию (боль в мышцах). На момент обращения в клинику у нее наблюдалась температура в 38,4 градуса, пульс достигал 114 ударов в минуту, артериальное давление держалось на уровне 125/78 миллиметров ртутного столба, а сатурация составляла 82%. После дальнейшего ухудшения состояния была начата неинвазивная вентиляция легких, затем женщину подключили к ИВЛ.
В ходе лечения были назначены антибиотики широкого спектра действия, оказавшие положительный эффект. На 21-й день лечения врачи наблюдали тонико-клонический приступ, после которого медики провели компьютерную томографию (КТ) головного мозга. По итогам исследования можно предположить наличие у пациентки синдрома задней обратимой энцефалопатии (PRES).
В течение 10 дней после проведения КТ выяснилось, что у больной присутствует корковая слепота — заболевание, вызванное поражением затылочной доли головного мозга и сопровождающееся полным отсутствием зрения. При этом реакция зрачков на свет была нормальной.
На основе анализов и наблюдений медики сделали вывод, что основной причиной PRES было не высокое кровяное давление, а сепсис. В течение следующих восьми недель после обнаружения признаков корковой слепоты женщина частично выздоровела — она начала различать формы и цвета, но нарушения зрения по-прежнему оставались очень серьезными, - передает РИА Новости.
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