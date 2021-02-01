Любители парковаться возле контейнерных площадок заплатят до 3000 рублей.

За прошедшие выходные увеличилось количество контейнерных площадок, недоступных для вывоза отходов. Причина – припаркованные автомобили.

Для погрузки отходов мусоровозу необходимо подъехать близко к площадке. Часто это невозможно сделать из-за припаркованных автомобилей. Сотрудники регоператора не могут выполнить свою работу, и как результат – переполненные контейнеры, жалобы жителей и угроза санитарной безопасности.

30 и 31 января заблокированными оказались следующие адреса:

- ул. Бунина, д.4

- ул. Белана. д.2

- ул. Хренникова, д.3

- ул. Осканова, д.1

- ул. Артемова, д.1







Сотрудники регоператора фотографируют транспортные средства, мешающие проезду спецтехники. Далее собранные материалы направляются в административную комиссию г. Липецка для составления протокола. Согласно части 2 статьи 5.11 Кодекса Липецкой области об административных правонарушениях за размещение транспортных средств, препятствующих либо создающих помехи деятельности организации по сбору и вывозу отходов, предусмотрена административная ответственность. Правонарушители заплатят штраф до трех тысяч рублей.

Региональный оператор «ЭкоПром-Липецк» вывозит коммунальные отходы ежедневно, без праздников и выходных. Убедительная просьба не оставлять транспорт возле контейнерных площадок с 7.00 до 19.00.



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