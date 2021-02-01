Бизнес

57 минут назад

Любители парковаться возле контейнерных площадок заплатят до 3000 рублей.

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Любители парковаться возле контейнерных площадок заплатят до 3000 рублей.

За прошедшие выходные увеличилось количество контейнерных площадок, недоступных для вывоза отходов. Причина – припаркованные автомобили.

Для погрузки отходов мусоровозу необходимо подъехать близко к площадке. Часто это невозможно сделать из-за припаркованных автомобилей. Сотрудники регоператора не могут выполнить свою работу, и как результат – переполненные контейнеры, жалобы жителей и угроза санитарной безопасности.

30 и 31 января заблокированными оказались следующие адреса:

- ул. Бунина, д.4
- ул. Белана. д.2
- ул. Хренникова, д.3
- ул. Осканова, д.1
- ул. Артемова, д.1

Буни6на, 4.jpg

Хренникова, 3.jpg

Сотрудники регоператора фотографируют транспортные средства, мешающие проезду спецтехники. Далее собранные материалы направляются в административную комиссию г. Липецка для составления протокола. Согласно части 2 статьи 5.11 Кодекса Липецкой области об административных правонарушениях за размещение транспортных средств, препятствующих либо создающих помехи деятельности организации по сбору и вывозу отходов, предусмотрена административная ответственность. Правонарушители заплатят штраф до трех тысяч рублей.

Региональный оператор «ЭкоПром-Липецк» вывозит коммунальные отходы ежедневно, без праздников и выходных. Убедительная просьба не оставлять транспорт возле контейнерных площадок с 7.00 до 19.00.

PR

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