За последние сутки от COVID-19 в Липецкой области вылечились 127 человек

Всего с начала эпидемии на территории региона зарегистрированы 21 082 случая новой коронавирусной инфекции, 17 067 человек выздоровели, 373 человека умерли , 3 642 — лечатся.

В больницах сегодня находятся 840 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 2 802 пациента с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 149 случаев инфицирования коронавирусом. На первом месте Липецк — 58 заболевших, на втором Грязинский район — 22, на третьем Елец — 19. В Лебедянском районе — 10, в Долгоруковском районе — 6, в Измалковском, Становлянском, Тербунском и Хлевенском районах — по 5 заболевших, в Липецком районе — 4, в Усманском районе — 3, в Добринском, Елецком и Краснинском районах — по 2, в Добровском районе — один заболевший.