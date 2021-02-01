41 минуту назад
За последние сутки от COVID-19 в Липецкой области вылечились 127 человек
Всего с начала эпидемии на территории региона зарегистрированы 21 082 случая новой коронавирусной инфекции, 17 067 человек выздоровели, 373 человека умерли, 3 642 — лечатся.
За последние сутки в регионе подтверждены 149 случаев инфицирования коронавирусом. На первом месте Липецк — 58 заболевших, на втором Грязинский район — 22, на третьем Елец — 19. В Лебедянском районе — 10, в Долгоруковском районе — 6, в Измалковском, Становлянском, Тербунском и Хлевенском районах — по 5 заболевших, в Липецком районе — 4, в Усманском районе — 3, в Добринском, Елецком и Краснинском районах — по 2, в Добровском районе — один заболевший.
Ужас
Буша