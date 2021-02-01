Коронавирус

41 минуту назад

За последние сутки от COVID-19 в Липецкой области вылечились 127 человек

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#коронавирус
За последние сутки от COVID-19 в Липецкой области вылечились 127 человек

Всего с начала эпидемии на территории региона зарегистрированы 21 082 случая новой коронавирусной инфекции, 17 067 человек выздоровели, 373 человека умерли, 3 642 — лечатся.

В больницах сегодня находятся 840 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 2 802 пациента с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 149 случаев инфицирования коронавирусом. На первом месте Липецк — 58 заболевших, на втором Грязинский район — 22, на третьем Елец — 19. В Лебедянском районе — 10, в Долгоруковском районе — 6, в Измалковском, Становлянском, Тербунском и Хлевенском районах — по 5 заболевших, в Липецком районе — 4, в Усманском районе — 3, в Добринском, Елецком и Краснинском районах — по 2, в Добровском районе — один заболевший.
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#коронавирус

Комментарии (2)

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Ужас

24 минуты назад
Что то данные разные по статистике. В оперштабе области в липецке 66,а у вас липецк 58, в лебедянском 29 и других районах то же не такие данные .Кто прав город 48 или оперштаб области?
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Буша

25 минут назад
Народ совсем расслабился - в транспорте половина без масок, а потом будут обижаться, что долго не отменяют карантинные меры... Да и о родителях и бабушках с дедушками своими подумали бы! Сами переболеют(в основном) и ничего, а старшим - не все выживут...
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