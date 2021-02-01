Карантин объявлен в 22 классах 10 школ Липецкой области

В Липецке частичный карантин в 4 школах.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, по состоянию на 1 февраля, все образовательные учреждения области работают в штатном режиме. Полностью закрытых на карантин школ нет.



По причине ОРВИ в Липецкой области карантин объявлен в 22 классах 10 школ. Для 374 детей организовано электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий.



Частичный карантин объявлен в 4 школах Липецка - в каждой закрыты по одному классу. А всего в областном центре на дистанционном обучении 90 человек.



По одной школе охватил частичный карантин в Грязинском, Добринском, Долгоруковском, Краснинском, Усманском и Чаплыгинском районах.



Напомним, что по распоряжению главного санитарного врача региона, на недельное дистанционное обучение уходят классы, в которых число заболевших ОРВИ детей превышает 20%. Кроме того, родители учеников в любой момент могут перевести своего ребенка на удалённое обучение, для этого необходимо написать соответствующее заявление в школу.